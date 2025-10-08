Evenimentul „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale”, amânat pentru anul 2026. Precizările CJ Alba

Prima ediție a evenimentului „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale”, ce urma să fie organizată de Consiliul Județean Alba în acest an, va fi amânată pentru prima parte a anului 2026.

„Vă informăm că, din cauza unor motive independente de voința organizatorilor, evenimentul „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale” va fi amânat până la o dată care va fi anunțată ulterior, în prima parte a anului 2026.

Pentru cei interesați, propunerile privind candidații la premiere pot fi transmise în continuare către secretariatul Comisiei de selecție și jurizare, la sediul Consiliului Județean Alba, str. Mihai Viteazu, nr. 11, cam. M12 sau online la adresa de email: asistentasociala@cjalba.ro”, au transmis miercuri reprezentanții Consiliului Județean Alba.

Reamintim faptul că Regulamentul de organizare și desfășurare a evenimentului „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale” a fost aprobat la finalul lunii septembrie de către consilierii județeni.

Potrivit documentației, prin evenimentul urmărește celebrarea performanței și dedicarea specialiștilor în domeniul serviciilor sociale. Astfel, se va promova, anual, implicarea şi suportul oferite prin activităţile asistentului social în comunitate prin prisma atribuțiilor de serviciu, precum și a tuturor partenerilor sociali care oferă suport în sprijinirea persoanelor vulnerabile din județ, asistența socială bazându-se pe mobilizarea resurselor interne ale individului pentru ca acesta sa își atingă potențialul maxim si să contribuie la bunăstarea colectivă a societății.

