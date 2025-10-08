Connect with us

Eveniment

Evenimentul „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale”, amânat pentru anul 2026. Precizările CJ Alba

Publicat

acum 21 de secunde

Prima ediție a evenimentului „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale”, ce urma să fie organizată de Consiliul Județean Alba în acest an, va fi amânată pentru prima parte a anului 2026.

„Vă informăm că, din cauza unor motive independente de voința organizatorilor,  evenimentul „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale” va fi amânat până la o dată care va fi anunțată ulterior, în prima parte a anului 2026.

Pentru cei interesați, propunerile privind candidații la premiere pot fi transmise în continuare către secretariatul Comisiei de selecție și jurizare, la sediul Consiliului Județean Alba, str. Mihai Viteazu, nr. 11,  cam. M12 sau online la adresa de email: asistentasociala@cjalba.ro”, au transmis miercuri reprezentanții Consiliului Județean Alba.

Reamintim faptul că Regulamentul de organizare și desfășurare a evenimentului „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale” a fost aprobat la finalul lunii septembrie de către consilierii județeni.

Potrivit documentației, prin evenimentul urmărește celebrarea performanței și dedicarea specialiștilor în domeniul serviciilor sociale. Astfel, se va promova, anual, implicarea şi suportul oferite prin activităţile asistentului social în comunitate prin prisma atribuțiilor de serviciu, precum și a tuturor partenerilor sociali care oferă suport în sprijinirea persoanelor vulnerabile din județ, asistența socială bazându-se pe mobilizarea resurselor interne ale individului pentru ca acesta sa își atingă potențialul maxim si să contribuie la bunăstarea colectivă a societății.

Citește și CJ Alba va organiza prima ediție a galei „Dedicați binelui”, în care vor fi premiați specialiștii din serviciile sociale

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 21 de secunde

Evenimentul „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale”, amânat pentru anul 2026. Precizările CJ Alba
Evenimentacum 20 de minute

Cântăreața Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva din Iași: ”Șase ore de așteptare în ploaie”
Evenimentacum 41 de minute

Trei tineri din Alba Iulia și Sebeș, arestați preventiv, după ce ar fi vândut substanțe interzise. Dosare, în apel la Curte
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Administrațieacum 16 ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 23 de ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 23 de ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 zile

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 3 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 20 de minute

Cântăreața Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva din Iași: ”Șase ore de așteptare în ploaie”
Evenimentacum 2 zile

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Evenimentacum 18 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr. holhos
Evenimentacum 4 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 21 de ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 4 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie