CJ Alba va organiza prima ediție a galei „Dedicați binelui”, în care vor fi premiați specialiștii din serviciile sociale

Consiliul Județean Alba va organiza în acest an prima ediție a evenimentului „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale”. Cu această ocazie vor fi premiați specialiștii în domeniul serviciilor sociale care s-au remarcat prin implicare și suport în sprijinirea persoanelor vulnerabile din județ.

Regulamentul de organizare și desfășurare a evenimentului „Dedicați binelui – Gala profesioniștilor din serviciile sociale” a fost aprobat recent de consilierii județeni.

Potrivit documentației, prin intermediul evenimentului se va celebra performanța și dedicarea specialiștilor în domeniul serviciilor sociale, se va promova, anual, implicarea şi suportul oferite prin activităţile asistentului social în comunitate prin prisma atribuțiilor de serviciu, precum și a tuturor partenerilor sociali care oferă suport în sprijinirea persoanelor vulnerabile din județ, asistența socială bazându-se pe mobilizarea resurselor interne ale individului pentru ca acesta sa își atingă potențialul maxim si să contribuie la bunăstarea colectivă a societății.

Categorii de premiere

Categoria Asistent social al anului – premiu acordat asistentului social care s-a remarcat prin profesionalism, implicare constantă și impact pozitiv în sprijinirea persoanelor vulnerabile.

La aceasta categorie de premiere vor fi 5 secțiuni și anume:

Secțiunea 1 – Asistent social la început de carieră, dedicat învățării și dezvoltării profesionale.

Secțiunea 2 – Asistent social din cadrul UAT/SPAS/DAS din județul Alba, punte de sprijin pentru comunitățile locale din județul Alba.

Secțiunea 3 – Asistent social în serviciile public-private, punte de legătura pentru oameni între sectorul public și privat.

Secțiunea 4 – Asistent social din cadrul DGASPC.

Secțiunea 5 – Asistent social cu contribuții remarcabile la dezvoltarea profesiei de asistent social.

Categoria Psiholog remarcabil în servicii sociale – premiu acordat psihologului care prin activitatea sa a contribuit semnificativ la echilibrul emoțional, dezvoltarea personală sau reintegrarea beneficiarilor din serviciile sociale.

Categoria Educator dedicat copiilor din sistemul social – premiu acordat educatorului implicat în formarea, susținerea și modelarea caracterului copiilor și tinerilor din servicii sociale, prin activități educative și relații bazate pe încredere.

Categorie Îngrijitor / Infirmier dedicat în servicii sociale

Categoria Lider de echipă în servicii sociale – premiul acordat managerului/liderului implicat cu responsabilitate în gestionarea echipelor și activităților care aduc un impact real în viața beneficiarilor.

Categoria Furnizor de servicii sociale cu rezultate deosebite – premiu acordat organizației publice sau private care s-a remarcat prin bune practici, rezultate concrete și implicare în comunitate, contribuind la creșterea calității serviciilor sociale.

Categoria „Oameni care contează” – această categorie are un caracter simbolic și onorific, fiind dedicată unor persoane cu o contribuție semnificativă, de durată și cu impact real în domeniul serviciilor sociale. Nominalizările pentru această categorie nu vor fi supuse unui proces de jurizare pe baza unor criterii prestabilite.

Premianții vor primi diplome de excelență și alte forme simbolice de recunoaștere (trofee), stabilite de organizatori în limita bugetului disponibil. Pentru anul 2025 a fost propusă alocarea din bugetul local al judeţului Alba a sumei de 30.000 lei.

Condiții de participare la eveniment

Propunerile candidaților pentru premiere pot fi înaintate de instituții publice și private furnizoare de servicii sociale, organizații neguvernamentale, membri ai comunității, structuri administrative teritoriale – UAT-uri. Acestea vor fi transmise către secretariatul Comisiei de selecție și jurizare, la sediul Consiliului Județean Alba, str. Mihai Viteazu, nr. 11, camera M12 sau online la adresa de email: asistentasociala@cjalba.ro.

Fiecare propunere va conține:

categoria la care participă,

numele și funcția persoanei propuse,

instituția de proveniență,

motivația propunerii,

o scurtă descriere a activității relevante.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News