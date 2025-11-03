Exercițiile NATO, cauza bubuiturilor puternice ce se aud în Alba Iulia: Tragere cu armament real și detonări de TNT la Micești

În toate zonele din Alba Iulia, în ultimele zile s-au auzit o serie de bubuituri foarte puternice. Cauza este una simplă. În poligonul Micești, în aceste zile se desfășoară un exercițiu al trupelor NATO.

Exercițiul în cauză va dura până în data de 9 noiembrie 2025. Este vorba despre ”Dacian Fall 25”, un exercițiu la care participă militari români și francezi. Militarii străini au sosit în oraș încă de zilele trecute, alături de un convoi de peste 20 de autovehicule militare.

Reporterii alba24.ro au luat legătura cu reprezentanții exercițiului NATO. Aceștia au declarat pentru alba24.ro că ”în poligonul Micesti se desfășoară activități de instrucție cu material real, trageri cu armament de calibru mic, precum și lucrări de distrugere cu material TNT”.

Potrivit informațiilor Alba24, militari români și francezi participă la exercițiul comun „Dacian Fall 25”, desfășurat în poligoanele din Bogata și Alba Iulia.

Activitatea face parte din programul de instruire bilaterală care urmărește creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două țări.

La Bogata, militarii Batalionului 814 Tancuri se antrenează alături de elemente de geniu ale Armatei Franceze, în scenarii tactice menite să consolideze cooperarea și coordonarea în teren.

La Alba Iulia, exercițiile se concentrează pe instruirea specifică trecerii unui curs de apă, prin utilizarea capabilităților tehnice specifice ambelor armate.

Concret, vor exersa traversarea râului Mureș, la Sântimbru, cu ajutorul tehnicii militare, dar exercițiile vor cuprinde și alte aspecte de pregătire.

Acest tip de pregătire este considerat a fi esențial pentru misiunile combinate care implică manevre de mobilitate în condiții complexe.

Exercițiul „Dacian Fall 25” subliniază angajamentul României și al Franței pentru consolidarea cooperării militare și pentru întărirea prezenței aliate în regiune.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News