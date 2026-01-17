Explozie la Alba Iulia: Doi locatari din blocul afectat, cazați temporar de Primărie. Condiții pentru întoarcerea în locuințe

După explozia puternică care a zguduit sâmbătă dimineața un bloc din Alba Iulia, autoritățile locale au intervenit pentru a asigura cazare temporară locuitorilor evacuați. Astfel, doi dintre locatari vor fi cazați temporar de Primărie.

Ceilalți cetățeni care au fost evacuați din bloc vor sta la rude sau prieteni, până când specialiștii vor evalua gradul de afectare al imobilului iar instalația de gaze afectată în urma deflargrației va fi reparată de o firmă autorizată.

Viceprimarul Marius Filimon a precizat pentru Alba24 că, deși inițial nouă locatari au solicitat sprijin pentru cazare temporară, în final doar doi cetățeni au avut nevoie de găzduire. Ceilalți locatari și-au găsit cazare la rude sau prieteni.

Cele două persoane care beneficiază de sprijinul autorităților vor fi cazate temporar, una la un hotel din Alba Iulia, iar cealaltă la Căminul pentru persoane vârstnice din municipiu.

Până la evaluarea de către specialiști a gradului de afectare a imobilului și realizarea reparațiilor necesare, întreaga scară de bloc a fost evacuată. De asemenea, atât alimentarea cu gaz cât și cea cu energie electrică au fost sistate.

În prezent, Poliția Locală Alba Iulia și Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba vor supraveghea în permanență imobilul, pentru a proteja bunurile victimelor, până la momentul în care se va putea reveni în locuințe.

La o primă evaluare se pare că explozia nu a afectat structura de rezistență a blocului, nu au fost constatate crăpături în pereți, plafoane lăsate, etc.

Un raport al reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) urmează să fie finalizat în cursul zilei de luni, 19 ianuarie.

Condiții pentru întoarcerea în locuințe

Pentru a se putea întoarce în siguranță în apartamente, locatarii împreună cu asociația de proprietari vor trebui să repare mai întâi instalația de gaze din bloc, afectată în urma deflagrației, cu o firmă autorizată ANRE.

Reamintim faptul că o explozie puternică a zguduit un bloc din Alba Iulia sâmbătă dimineață, 17 ianuarie, provocând rănirea a două persoane și afectarea mai multor apartamente și autoturisme.

Incidentul ar fi fost cauzat de o acumulare de gaze, declanșată de către un locatar care ar fi aprins un bec.

În urma deflagrației, 22 de persoane au fost evacuate, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

