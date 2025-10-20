Connect with us

Explozie la rafinăria Lukoil de la Ploiești. Un bărbat a fost rănit de suflul deflagrației. Instalația este în prezent în revizie

Publicat

acum O oră

O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs luni, la rafinăria Lukoil din Ploiești. În urma deflagrației un bărbat fiind rănit.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe str. Mihai Bravu, municipiul Ploiești. (…) Domeniul de activitate al operatorului economic este producția și distribuția de produse petroliere”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Potrivit sursei citate de Agerpres, un bărbat de 57 de ani a fost rănit, el suferind un traumatism cranio-facial și un traumatism la nivelul piciorului stâng.

El a fost preluat în stare de conștiență și transportat la UPU Ploiești.

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești a fost oprită integral timp de 45 de zile pentru revizie capitală, lucrările vizând atât instalațiile tehnologice, cât și unitățile auxiliare.

Potrivit unui comunicat al rafinăriei, revizia capitală planificată se derulează în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie.

