Expoziție la Museikon Alba Iulia: ”Poemele Neuitării”, fotografia etnografică reconstitutivă a artistului fotograf,Vasile Sârb

”Poemele Neuitării” o expoziție de fotografie etnografică semnată de artistul Vasile Sârb, va fi găzduită de muzeul Museikon Alba Iulia. Vernisajul va avea loc, pe 28 noiembrie, la ora 17.00.

Expoziția prezintă o serie de lucrări reconstitutive etnografice, multe dintre ele premiate în competiții naționale și internaționale, care readuc în atenția publicului momente, gesturi și ritualuri din universul satului tradițional românesc.

Prin lumină, compoziție și autenticitatea scenelor reconstruite, Vasile Sârb propune o incursiune emoționantă în frumusețea unei lumi care, deși aparține trecutului, continuă să pulseze în prezent.

Versurile lui Dumitru Mălin completează într-un mod poetic și subtil imaginile expuse, transformând fiecare fotografie într-un dialog între memorie și trăire, între vizual și cuvânt. Împreună, fotografia și poezia creează un discurs artistic coerent, sensibil și profund.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News