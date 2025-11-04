Expoziții de artă în India: Inter-Art Aiud prezintă „Impresii culturale”. Stefan Balog promovează arhitectura județului Alba

Expoziții de artă găzduite de Facultatea de Arte Vizuale a Universității Hindu Banaras din Varanasi, India.

​Expoziţiile au avut vernisajul în data de 3 noimbrie 2025 în prezența unui public numeros, printre care prof. A. S. Raghuvanshi, Directorul Institutului de Mediu și Dezvoltare Durabilă (IESD), dr Sunil Choudhary, profesor și șef la Departamentul de Radioterapie și Medicină a Radiațiilor IMS, BHU.

Potrivit organizatorilor, „Impresii culturale” este un eveniment marca Inter-Art, un proiect inedit ce cuprinde 100 de lucrări de mici dimensiuni realizate de 100 de artişti din 100 de ţări de pe 6 continente. Lucrările fac parte din colecţia Fundaţiei Inter Art.

„Fundația Inter-Art propune acest proiect itinerant și îl prezintă peste tot în lume ca o altă mare realizare unde interculturalitatea subliniază mesajul propus.

Acest proiect călător care a fost inaugurat în 2019 în Indonezia a ajuns în Etiopia (2023), în Nepal (2024), respectiv în două locuri emblematice din România: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Muzeul Naţional Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu.

Am ales titlul „Impresii culturale” pentru că, în opinia mea, fiecare artist își exprimă prin munca sa o impresie individuală cu privire la propria sa cultură, o reflectare profundă a identității sale etnice.

Expoziția presupune a fi un amestec divers de emoții, amintiri și sentimente fixate împreună ca un puzzle uriaș, o lucrare colectivă semnată de 100 de artiști. Aceste impresii culturale dovedesc interconectarea între națiuni și culturi, conviețuirea și cooperarea culturală”, a spus Stefan Balog, curatorul expoziţiei.

Expoziția „Fragmente urbane”

Al doilea eveniment este o expoziție personală de grafică semnată de artistul aiudean Stefan Balog, intitulată „Fragmente urbane”.

Expoziția cuprinde o serie de gravuri ce reprezintă printre altele aspecte citadine din Aiud și Alba Iulia promovând astfel, sub aspect artistic, valorile arhitecturale ale județului, adaugă organizatorii.

Coordonatorii evenimentelor: artistul emerit Asit Kumar Patnaik și dr. Suresh Jangid.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News