Connect with us

Actualitate

Expoziții de artă în India: Inter-Art Aiud prezintă „Impresii culturale”. Stefan Balog promovează arhitectura județului Alba

Publicat

acum O oră

Expoziții de artă găzduite de Facultatea de Arte Vizuale a Universității Hindu Banaras din Varanasi, India. 

​Expoziţiile au avut vernisajul în data de 3 noimbrie 2025 în prezența unui public numeros, printre care prof. A. S. Raghuvanshi, Directorul Institutului de Mediu și Dezvoltare Durabilă (IESD), dr Sunil Choudhary, profesor și șef la Departamentul de Radioterapie și Medicină a Radiațiilor IMS, BHU.

Potrivit organizatorilor, „Impresii culturale” este un eveniment marca Inter-Art, un proiect inedit ce cuprinde 100 de lucrări de mici dimensiuni realizate de 100 de artişti din 100 de ţări de pe 6 continente. Lucrările fac parte din colecţia Fundaţiei Inter Art.

„Fundația Inter-Art propune acest proiect itinerant și îl prezintă peste tot în lume ca o altă mare realizare unde interculturalitatea subliniază mesajul propus.

Acest proiect călător care a fost inaugurat în 2019 în Indonezia a ajuns în Etiopia (2023), în Nepal (2024), respectiv în două locuri emblematice din România: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Muzeul Naţional Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu.

Am ales titlul „Impresii culturale” pentru că, în opinia mea, fiecare artist își exprimă prin munca sa o impresie individuală cu privire la propria sa cultură, o reflectare profundă a identității sale etnice.

Expoziția presupune a fi un amestec divers de emoții, amintiri și sentimente fixate împreună ca un puzzle uriaș, o lucrare colectivă semnată de 100 de artiști. Aceste impresii culturale dovedesc interconectarea între națiuni și culturi, conviețuirea și cooperarea culturală”, a spus Stefan Balog, curatorul expoziţiei.

Expoziția „Fragmente urbane”

Al doilea eveniment este o expoziție personală de grafică semnată de artistul aiudean Stefan Balog, intitulată „Fragmente urbane”.

Expoziția cuprinde o serie de gravuri ce reprezintă printre altele aspecte citadine din Aiud și Alba Iulia promovând astfel, sub aspect artistic, valorile arhitecturale ale județului, adaugă organizatorii.

Coordonatorii evenimentelor: artistul emerit Asit Kumar Patnaik și dr. Suresh Jangid.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 6 minute

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Administrațieacum 37 de minute

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Actualitateacum O oră

Expoziții de artă în India: Inter-Art Aiud prezintă „Impresii culturale”. Stefan Balog promovează arhitectura județului Alba
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 37 de minute

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum 8 ore

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 11 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum 6 ore

Rotary Club Aiud organizează Balul Caritabil „Viitor prin educație – Premiu de excelență și șansă pentru autism”
Luna capsuna
Evenimentacum 7 ore

Super Luna din noaptea de 4 spre 5 noiembrie, cea mai spectaculoasă lună plină din acest an. De ce este numită și Luna Castorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 13 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 6 minute

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum 4 ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie