Extrasul de carte funciară este gratuit pentru proprietari. ANCPI: Atenți la intermediarii care cer bani pentru acest document

acum 4 ore

Extrasul de carte funciară este gratuit pentru proprietari. Extrasul de carte funciară pentru informare poate fi obținut în mod gratuit de către proprietarii imobilelor, atât de la sediile ANCPI cât și prin intermediul platformei digitale a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ANCPI atrage atenția de existența unor site-uri terțe care aplică tarife pentru acest document. Agenția avertizează cetățenii că utilizarea acestor servicii private de intermediere implică plăți inutile pentru un document care poate fi obținut direct și gratuit prin canalele oficiale ale instituției.

Totodată, ANCPI atrage atenția că anumite site-uri folosesc denumirea sau sigla agenției în mod înșelător. Persoanele care au fost înșelate de astfel de intermediari pot trimite o sesizare (care să conțină link-ul spre site-ul respectiv) la adresa de email comunicare@ancpi.ro.

Extrasul de carte funciară este gratuit pentru proprietari și costă doar 20 de lei pentru alți solicitanți

Ordinul nr. 441/2025, care modifică și completează Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, prevede că proprietarii beneficiază de gratuitate la extrasul de carte funciară pentru informare, pentru propriul imobil.

Gratuitatea se aplică atât pentru cererile depuse la ghișeu, cât și pentru cele formulate online.

„Dacă plătești 50, 80 sau 100 de lei pentru un extras de carte funciară obținut online, înseamnă că nu ai accesat site-ul oficial al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară! Asigură-te întotdeauna că ești pe site-ul oficial: www.ancpi.ro. Platformele oficiale: myeterra.ancpi.ro și epay.ancpi.ro”, transmit reprezentanții ANCPI.

Cum se poate obține extrasul de carte funciară

Pentru proprietari:

  • Extrasul de carte funciară pentru informare este eliberat gratuit, atât la ghișee, cât și online prin platforma myeterra.ancpi.ro.

Proprietarii pot obține gratuit extrasul de carte funciară pentru informare prin platforma MyEterra. Deschiderea contului MyEterra se face exclusiv online, prin platforma MyEterra, și poate fi:

  • Cont individual – pentru persoane fizice;
  • Cont de reprezentant – pentru reprezentanți ai altor persoane fizice sau juridice (pe bază de mandat).

Cetățenii au două opțiuni, în funcție de existența unui cont ROeID.

YouTube video

Vezi și Ghid pentru deschiderea unui cont pe platforma MyEterra (în format .PDF). 

Pentru ceilalți solicitanți (de exemplu, potențiali cumpărători, notari sau alte persoane interesate):

  • Cost online: 20 de lei pe platforma epay.ancpi.ro
  • La ghișee: 25 de lei

 

