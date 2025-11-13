Fabrica de Arme Cugir cumpără patru strunguri CNC, pentru modernizarea producției. Care este valoarea investiției

Fabrica de Arme Cugir cumpără patru strunguri CNC. Compania Națională Romarm SA, filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir SA a lansat pe 12 noiembrie, în SEAP, două licitații pentru achiziția a două strunguri CNC cu două turele și a două strunguri CNC cu două universale.

Valoarea totală estimată a celor două contracte este de 4,3 milioane de lei, fără TVA.

Fabrica de Arme Cugir SA este o societate cu capital majoritar de stat, filială din cadrul Companiei Naționale Romarm SA – companie aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,

societatea fiind inclusă în registrul unic al operatorilor economici și al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare.

Societatea vrea să achiziționeze două strunguri CNC cu două universale, în valoare de 2,5 milioane de lei, pentru modernizarea producției și creșterea productivității.

Utilajele sunt destinate prelucrării reperelor componente ale produselor fabricii, fiind necesare înlocuirii unei părți a utilajelor existente, uzate fizic și care necesită eforturi financiare considerabile pentru menținerea lor în stare de funcționare.

Totodată, Fabrica de Arme Cugir SA vrea să achiziționeze două strunguri CNC cu două turele, în valoare de 1,8 milioane de lei.

Acestea sunt destinate înlocuirii parțiale a utilajelor existente și pe această cale, modernizării producției și creșterii productivității, reducerii rebuturilor și îmbunătățirii calității produselor.

Noile utilaje vor corepsunde scopului de obține precizie și calitate superioară la piesele prelucrate aflate în portofoliul societății.

Fiecare dintre strunguri va permite realizarea operațiilor de strunjire, găurire, alezare, frezare, filetare. De asemenea, utilajele vor putea executa strunjiri poligonale, interpolări elicoidale și strunjire cu 3 scule simultan. Centrele de prelucrare vor avea minim 9 axe comandate numeric.

