Eveniment

Facturile la energia electrică cresc din nou de la 1 noiembrie, pentru a patra oară de la liberalizarea pieței de energie

Publicat

acum 2 ore

Facturile la energia electrică cresc din nou, de la 1 noiembrie, pentru a patra oară de la liberalizarea pieței de energie, care a avut loc în vară, la 1 iulie.

Cauza este majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei.

Contribuția reprezintă o taxă reglementată din factura lunară la electricitate, pe care o plătesc toți consumatorii din România.

Sumele colectate sunt folosite pentru a sprijini producătorii de energie în cogenerare (adică produc simultan electricitate și căldură) care au investit în tehnologii cu eficiență ridicată.

La final, însă, românii nu vor simți o scumpire semnificativă a curentului, transmite Hotnews.

Pentru o factură medie de 100 kWh, un consumator casnic va plăti cu aproximativ 0,47 lei pe lună mai mult. Dacă avem un consum mai mare, de exemplu de 200 kWh, factura va crește cu aproape un leu.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență crește de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh lei, adică aproximativ 0,00466 lei/kWh, (0,47 bani/kWh) începând cu 1 noiembrie.

Această majorare a fost aprobată de ANRE prin ordinul 66 din 21 octombrie 2025.

1 Comentariu

  1. Gica

    vineri, 31.10.2025 at 11:04

    Nici o problema, voi ati votat cu astia !!!

