Hidroelectrica a anunțat că facturile la energie vor crește din octombrie. Toți furnizorii de energie sunt vizați

Hidroelectrica a anunțat că facturile la energie vor crește din octombrie. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, și-a anunțat recent clienții că Transelectrica a majorat tarifele, astfel că facturile la energie electrică pe luna octombrie vor fi mai mari. Scumpirile se vor vedea în toate facturile la curentul electric care vin în octombrie, indiferent de furnizorul de energie ales.

„Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice <Transelectrica> S.A.. Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creştere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a preţului final facturat pe care îl veţi plăti pentru energia electrică consumată”, anunță Hidroelectrica, potrivit Mediafax.

Reprezentanții Hidroelectrica au transmis că nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale.

„Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem, stabilite prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025 și aplicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție. Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025”, au mai precizat reprezentanții Hidroelectrica.

Hidroelectrica – oferta de energie electrică pentru clienții casnici, octombrie 2025:

