Connect with us

Eveniment

Hidroelectrica a anunțat că facturile la energie vor crește din octombrie. Toți furnizorii de energie sunt vizați

Publicat

acum 2 ore

Hidroelectrica a anunțat că facturile la energie vor crește din octombrie. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, și-a anunțat recent clienții că Transelectrica a majorat tarifele, astfel că facturile la energie electrică pe luna octombrie vor fi mai mari.

Scumpirile se vor vedea în toate facturile la curentul electric care vin în octombrie, indiferent de furnizorul de energie ales.

„Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice <Transelectrica> S.A.. Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creştere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a preţului final facturat pe care îl veţi plăti pentru energia electrică consumată”, anunță Hidroelectrica, potrivit Mediafax.

Reprezentanții Hidroelectrica au transmis că nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale.

Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem, stabilite prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025 și aplicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție. Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025”, au mai precizat reprezentanții Hidroelectrica.

Hidroelectrica – oferta de energie electrică pentru clienții casnici, octombrie 2025:

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 4 minute

Autostrada Sibiu-Pitești: a fost semnat contractul de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, pentru lucrări
um cugir
Cugiracum 30 de minute

Accident de muncă la Uzina Mecanică din Cugir. Un muncitor a suferit arsuri
Evenimentacum 38 de minute

Sesizarea Înaltei Curți în legătură cu legea privind pensiile magistraților, AMÂNATĂ de CCR pe 20 octombrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Administrațieacum 20 de ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 minute

Autostrada Sibiu-Pitești: a fost semnat contractul de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, pentru lucrări
Economieacum O oră

VIDEO: Au început lucrările la tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Unele porțiuni de teren vor fi dinamitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 zile

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 6 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Cântăreața Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva din Iași: ”Șase ore de așteptare în ploaie”
Evenimentacum 2 zile

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Evenimentacum 22 de ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum 7 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Noi reguli pentru profesori, la clasele primare. Ce trebuie respectat privind rezultatele elevilor la evaluări
Educațieacum o zi

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Mai mult din Educatie