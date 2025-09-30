Fără GPS-uri pe mașinile instituțiilor. Propunerea de montare a dispozitivelor a fost respinsă de Senat

Inițiativa legislativă prin care se propunea montarea GPS-urilor pe mașinile instituțiilor a fost respinsă de Senat. Votul final va fi la Camera Deputaților.

Propunerea viza autoritățile administrației publice și instituțiile publice. Acestea ar fi fost obligate să-și monteze sisteme de localizare și monitorizare a flotei auto tip GPS pe toate mașinile din dotare, în vederea limitării consumului de combustibil.

În cadrul dezbaterilor din plen, senatorul USR Gheorghe Ștefănache, membru al Comisiei pentru administrație publică din Senat, a argumentat că propunerea avea ca obiectiv principal reducerea cheltuielilor nejustificate din bani publici, dar și creșterea responsabilității celor care beneficiază de ele, potrivit unui comunicat al Uniunii.

De ce a fost propusă legea. Explicații

”Montarea sistemelor de monitorizare a flotelor oferă un control transparent al modului în care sunt utilizate vehiculele și nu este doar o măsură de reducere a cheltuielilor cu combustibilul, ci și un instrument de transparență, siguranță și sustenabilitate.

În final, se economisesc bani publici, se protejează mediul și se întărește încrederea cetățenilor în modul în care sunt folosite resursele statului. Am economisi, astfel, sute de milioane de lei anual de la buget”, declară senatorul Gheorghe Ștefănache.

La rândul său, deputatul USR Cristian Brian, autorul inițiativei legislative, spune că respingerea acestei măsuri reprezintă, din păcate, o oportunitate ratată de a oferi un exemplu de gestionare modernă și responsabilă a patrimoniului statului.

”Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor, iar tehnologia actuală oferă instrumente clare și eficiente pentru a preveni risipa și abuzurile. Am putea economisi cel puțin 100 de milioane de lei anual la nivel național, iar ideea că funcționarii publici s-ar putea simți urmăriți nu se susține dacă ei folosesc autoturismele strict în scop de serviciu, în timpul programului de muncă. Voi continua să susțin această inițiativă la Camera Deputaților”, spune Brian Cristian.

La Senat, au votat ”împotrivă” 65 de senatori, 36 au votat ”pentru”, iar 12 senatori s-au abținut.

