Femeia din Aiud acuzată că și-a ucis copilul nou născut a vrut să iasă din arest preventiv. Ce au decis magistrații Curții de Apel

Publicat

acum O oră

Anca Maria C., femeia din Aiud acuzată că și-a ucis copilul nou născut, a contestat recent măsura arestării preventive. Mai exact, aceasta a fost arestată preventiv joi, 15 ianuarie 2026, la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. 

Acesta a contestat măsura arestării preventive admise de magistrații Tribunalului. Drept urmare contestația s-a judecat la instanța superioară, Curtea de Apel Alba Iulia, iar în data de 22 ianuarie magistrații au dat o decizie față de cererea femeii. 

Femeia a ajuns în arest preventiv pentru o faptă comisă pe data de 14 ianuarie. Deși polițiștii și anchetatorii au descoperit tragedia o zi mai târziu, arestarea preventivă a avut loc la jumătatea lunii ianuarie deoarece au fost necesare mai multe expertize medico legale.

VEZI ȘI: O femeie din Aiud și-a UCIS COPILUL PE CARE L-A NĂSCUT. L-a băgat într-un sac menajer și l-a ascuns în coșul cu haine

Fapta comisă de femeie era cunoscută de comunitatea din Aiud, dar doar la nivel de zvon.

A născut copilul, iar apoi l-a bagat într-un sac și l-a ascuns în coșul de haine

Potrivit procurorilor ”la data de 17 decembrie 2025, în timp ce se afla la domiciliul său de pe raza municipiului Aiud, inculpata a născut un copil, iar după ce a secționat cordonul ombilical, a așezat copilul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou și l-a ascuns într-un coș cu haine, determinând prin acțiunile sale decesul nou-născutului, care a fost găsit de organele de poliție la data de 18.12.2025.

Copilul s-a născut viu, dar a murit în coșul de haine

Din autopsia medico-legală a nou-născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienței cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspirație de lichid amniotic, în condițiile unei nașteri neasistate.

De asemenea, din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată, a reieșit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte și a avut capacitatea psihică de a aprecia critic conținutul și consecințele social-negative ale acțiunilor sale”, au notat magistrații Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Ce au decis magistrații Curții de Apel Alba Iulia

În data de 22 ianuarie 2026, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au respins apelul făcut de femeie. Drept urmare aceasta va rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Ultimele articole pe alba24
