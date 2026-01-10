Connect with us

Femeie accidentată pe pârtia de schi de la Șureanu. A fost solicitat echipajul SMURD din Sebeș

Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș a fost solicitat să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital al unei femei de aproximativ 30 de ani, care a suferit un accident la Domeniul Schiabil Șureanu, fiind diagnosticată preliminar cu un traumatism la nivelul umărului. Aceasta ar fi căzut pe pârtia de schi și s-a lovit la umăr. 

​Misiunea s-a desfășurat în cooperare cu serviciul Salvamont, salvatorii montani fiind cei care au stabilizat inițial victima și au asigurat transportul acesteia de pe pârtie, până în zona Barajului Oașa, locație stabilită ca punct de întâlnire cu forțele ISU.

​În acest punct, pacienta a fost preluată în siguranță de către echipajul SMURD Sebeș, care i-a acordat primele îngrijiri medicale și transportul către unitatea spitalicească pentru investigații și tratament de specialitate.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba recomandă iubitorilor sporturilor de iarnă să manifeste prudență pe pârtii, să adapteze viteza la nivelul de experiență și la condițiile de aglomerație și să utilizeze echipament de protecție adecvat pentru a preveni accidentările grave.

