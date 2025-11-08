Festivalul ”Voices” la Alba Iulia și-a desemnat câștigătorii: Cine a câștigat trofeul competiției în 2025

Timp de două zile pe scena Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia (5-6 noiembrie) s-a desfășurat festivalul ”Voices”. 14 tineri au încercat să convingă juriul format din Viorel Gavrilă, Daniel Iordăchioae, Georgeta Plută, Paul Baidan, Vali Ilyeș, Nicolae-Călin Bulac și Teodora Șițoiu, că merită să câștige ediția din acest an.

În urma concursului, câștigătoare a fost desemnată: Oana Larisa Giurgiuman, reprezentând CCS Cluj-Napoca, în vârstă de 21 de ani, studentă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării. Piesele pe care le-a cântat au fost: ”Je suis malade”, repertoriu internațional și ”Focul”, compozitor Răzvan Mirică, textier Laura Stoica.

Secțiunea Case de Cultură Studențești

De asemenea a fost și o secțiune de concurs dedicată Caselor de Cultură Studențești. Aici locul I a fost câștigat de Catinca Leu, reprezentând CCS Pitești, în vârstă de 17 ani, elevă a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași.

Locul II a revenit Mariei Daria Brojban, reprezentând CCS Timișoara, în vârstă de 19 ani, studentă la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe ale Guvernării şi Comunicării.

Iar pe locul trei s-a clasat Ovidiu Alexandru Stan, reprezentând CCS Sibiu, în vârstă de 22 de ani, student la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie Tehnologică.

Secțiunea locală

La secțiunea talente locale, în urma jurizării a reieșit următorul clasament:

Locul I: Alexandra Sălcudean, în vârstă de 18 ani, elevă a Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia.

Locul II: Maria-Iris Lasc, în vârstă de 16 ani, elevă a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News