Fidelis 2026: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7,50%, la început de an

Fidelis 2026: Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot subscrie la titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, începând de vineri, 16 ianuarie, și până vineri, 23 ianuarie.

Subscrierea se poate face prin intermediul sindicatului format din Alpha Bank România, BT Capital Partners și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Libra Internet Bank și TradeVille.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

„Rezultatele obținute de Programul FIDELIS în 2025 confirmă încrederea românilor în acest instrument de economisire și investiție.

Cu subscrieri record de peste 21 de miliarde de lei într-un singur an și un total de peste 62 de miliarde de lei atrași de la lansare, FIDELIS a devenit un pilon important al finanțării statului.

Continuarea programului în 2026 este o decizie firească, care reflectă succesul său și angajamentul nostru de a oferi populației soluții sigure, accesibile și eficiente de economisire, cu beneficii reale pentru economie și societate”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor continuă și în anul 2026 parteneriatul cu Rock FM și „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și recompensează solidaritatea socială prin tranșa dedicată donatorilor de sânge, cu o dobândă de 7,45% la titlurile de stat în lei, cu scadență la doi ani.

Un alt beneficiu oferit donatorilor este reducerea de zece ori a pragului minim de subscriere, de la 5.000 de lei la 500 de lei.

Pot beneficia de condițiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025.

Emisiunile FIDELIS disponibile

În afara tranșelor speciale, ediția FIDELIS care debutează astăzi, 16 ianuarie, cuprinde următoarele emisiuni:

În lei:

6,45% – cu scadența la 2 ani

7,45% – cu scadența la 2 ani, pentru donatori

7,10% – cu scadența la 4 ani

7,50% – cu scadența la 6 ani

În euro:

3,75% – cu scadența la 3 ani

4,75% – cu scadența la 5 ani

6,20% – cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și de 100 de euro pentru emisiunea în euro.

Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro, cu excepția tranșei dedicate donatorilor de sânge.

Avantajele investiției în Programul FIDELIS

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare, ajunse la scadență, pot reinvesti disponibilitățile neridicate prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

