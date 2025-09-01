Firme din Alba, amendate de ITM pentru neplata salariilor la timp și alte nereguli constatate, după controale ale inspectorilor

ITM Alba a aplicat amenzi de 14.000 de lei pentru neachitarea salariilor la timp și alte nereguli constatate de inspectori, în urma controalelor desfășurate la zeci de firme din județ.

În perioada 25 – 29 august 2025, inspectorii de muncă au verificat 26 de angajatori din Alba, cu un total de 2239 salariați.

În urma controalelor, au fost identificate 53 de deficiențe și a fost aplicată o amendă de 3.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în controale

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Amenzi SSM

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 28 firme și descoperite 38 de nereguli.

Au fost aplicate două amenzi de 11.000 de lei și 29 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

