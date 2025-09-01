Connect with us

Eveniment

Firme din Alba, amendate de ITM pentru neplata salariilor la timp și alte nereguli constatate, după controale ale inspectorilor

Publicat

acum 6 secunde

ITM Alba a aplicat amenzi de 14.000 de lei pentru neachitarea salariilor la timp și alte nereguli constatate de inspectori, în urma controalelor desfășurate la zeci de firme din județ. 

În perioada 25 – 29 august 2025, inspectorii de muncă au verificat 26 de angajatori din Alba, cu un total de 2239 salariați.

În urma controalelor, au fost identificate 53 de deficiențe și a fost aplicată o amendă de 3.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în controale

  • nu se evidențiază corect timpul lucrat;
  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
  • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
  • dosarele personale sunt incomplete;
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Amenzi SSM

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 28 firme și descoperite 38 de nereguli.

Au fost aplicate două amenzi de 11.000 de lei și 29 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale

  • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
  • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
  • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
  • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
  • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
  • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
  • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Firme din Alba, amendate de ITM pentru neplata salariilor la timp și alte nereguli constatate, după controale ale inspectorilor
Evenimentacum 15 minute

Reacția conducerii Kronospan Sebeș în urma exploziei în care trei muncitori au fost răniți. Ce spun managerii firmei
Evenimentacum 59 de minute

LIVE VIDEO: Explozie urmată de incendiu la Kronospan, în Sebeș. Autoritățile locale și județene fac primele declarații
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 5 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Guvernul pregătește scutiri de la plata impozitului pe cifra de afaceri pentru anumite companii
concediu, liber, vacanta, mare
Economieacum 3 zile

Sute de turiști riscă să nu fie primiți în hoteluri pentru care au plătit. Probleme financiare la un mare touroperator din România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Guvernul Bolojan a adoptat cinci măsuri din Pachetul 2. Pensiile pentru magistrați și alte modificări. Ce s-a amânat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Atleții din Alba Ovidiu Hulea și Ilie Cioca, medaliați la Campionatul Balcanic de Atletism Master din Croația
Actualitateacum 3 zile

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

7 septembrie: Fiii satului Limba, ediția 57. Meci tradițional de fotbal, spectacol folcloric, foc de tabără și discotecă
Evenimentacum 16 ore

Horoscop săptămâna 1 – 7 septembrie: Perioadă de muncă intensă, dar și de satisfacții concrete
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 2 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 4 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 3 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Calendar definitivat 2026: Când vor avea loc inspecțiile de specialitate și proba scrisă
Educațieacum 3 zile

Carduri educaționale: Perioada pentru utilizarea acestora a fost extinsă. Anunțul ministerului
Mai mult din Educatie