Eveniment

Flavia Groșan, medicul cunoscut pentru teoriile conspirației pe care le susținea, a decedat

flavia-grosan-ebihoreanul-19112025

Publicat

acum 2 ore

Flavia Groșan, medicul pneumolog, antivaccinistă și care a susținut că în spitalele din România, în timpul pandemiei de COVID-19, pacienții erau uciși de medici, a decedat. 

Anul acesta, în luna august, a scris pe Facebook că persoanele nevaccinate împotriva Covid s-ar putea îmbolnăvi dacă au relații intime cu persoane vaccinate. 

Acesta era grav bolnavă, iar în ultima lună a fost internată la terapie intensivă. Groșan, medicul din Oradea a decedat miercuri, 19 noiembrie, în jurul orei 11.24, au precizat surse citate de bihoreanul.ro.

Potrivit reporterilor ziarului, medicul era în comă de gradul patru, iar în dimineața zilei de miercuri a intrat în stop cardio respirator. Deși colegii săi au încercat să o resusciteze, femeia nu a mai răspuns manevrelor, fiind declarat decesul.

Cu o săptămână înainte de internare, medicul avusese o postare că nu se simte bine. Vineri, 10 octombrie, Flavia Groșan arăta pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămân”, iar pe 12 octombrie a scris că „Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute”.

Surse medicale afirmau, la vremea respectivă, că doctorița a preferat să nu ajungă la spital, ci să se trateze acasă timp de aproape o săptămână, deși simptomele pe care le descria, inclusiv pe rețelele de socializare, erau extrem de grave.

sursă foto: bihoreanul.ro.

