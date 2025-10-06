Connect with us

Eveniment

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările

Publicat

acum 34 de secunde

”Legea PNRR” a primit aviz favorabil la Comisia de Administrație Publică de la Camera Deputaților, cu amendamentele prin care autoritățile locale vor putea continua proiectele și dacă nu au dat ordinul de începere a lucrărilor. Deputatul Florin Roman spune că astfel ar putea fi salvate proiecte precum cel de realizare a campusului de învățământ dual din Alba Iulia.

”Am dat azi aviz favorabil pentru “legea PNRR”, cu cele două amendamente admise și de Senat, pe care le-am depus și dau posibilitatea autorităților locale ce au semnat contracte de finanțare, dar din motive birocratice, nu au dat ordinul de începere al lucrărilor, sa poată continua, pentru a evita denunțarea contractelor.

Sper astfel, să salvez a doua oară realizarea campusului de învățământ dual de la Alba Iulia, după ce prima dată am avut discuții aprinse cu guvernul pentru supracontractare. Atunci am găsit înțelegerea premierului Ciucă, dar și a miniștrilor Bolos și Deca.

Se pot găsi soluții alternative, exact ca în cazul spitalelor scoase din PNRR și trecute pe Programul Operațional Sănătate. Numai să se vrea, numai să avem miniștri la MIPE care să negocieze cu CE, iar Primăria Alba Iulia să fie convingătoare în relația cu MIPE. Eu mi-am făcut datoria, acum e rândul lor”, a transmis deputatul PNL Florin Roman, președintele Comisiei de Administrație Publică de la Camera Deputaților.

Proiectul ar putea intra în dezbatere în plen la Camera Deputaților, în aproximativ o săptămână.

Acesta a precizat că a solicitat și repunerea pe ordinea de zi a proiectului de lege ”care pune reguli clare în privința dezvoltatorilor imobiliari, astfel încât să fie evitate țepele împotriva cumpărătorilor de bună credință”.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 34 de secunde

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Evenimentacum 21 de minute

Un bărbat din Alba Iulia, închis în Germania pentru furt de utilaje, va fi transferat în România. Decizie la Curtea de Apel
Actualitateacum O oră

Pompieri-alpiniști de la ISU Alba participă la competiția HERO România 2025, alături de echipe de salvare de la înălțime din țară
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 5 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Fraudă masivă la companii ride-sharing, descoperită de Antifraudă ANAF: șoferi fără contracte de muncă, mașini fără case de marcat
Economieacum 6 ore

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care sunt condițiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 34 de secunde

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 ore

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național
Evenimentacum 2 zile

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

Horoscop 6-12 octombrie: Săptămâna transformărilor interioare. Care sunt zilele norocoase
Evenimentacum o zi

FOTO: Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: scaune VIP, ecrane 3D și design ultramodern
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum o zi

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 6 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 2 zile

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 3 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie