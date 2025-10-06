Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările

”Legea PNRR” a primit aviz favorabil la Comisia de Administrație Publică de la Camera Deputaților, cu amendamentele prin care autoritățile locale vor putea continua proiectele și dacă nu au dat ordinul de începere a lucrărilor. Deputatul Florin Roman spune că astfel ar putea fi salvate proiecte precum cel de realizare a campusului de învățământ dual din Alba Iulia.

”Am dat azi aviz favorabil pentru “legea PNRR”, cu cele două amendamente admise și de Senat, pe care le-am depus și dau posibilitatea autorităților locale ce au semnat contracte de finanțare, dar din motive birocratice, nu au dat ordinul de începere al lucrărilor, sa poată continua, pentru a evita denunțarea contractelor.

Sper astfel, să salvez a doua oară realizarea campusului de învățământ dual de la Alba Iulia, după ce prima dată am avut discuții aprinse cu guvernul pentru supracontractare. Atunci am găsit înțelegerea premierului Ciucă, dar și a miniștrilor Bolos și Deca.

Se pot găsi soluții alternative, exact ca în cazul spitalelor scoase din PNRR și trecute pe Programul Operațional Sănătate. Numai să se vrea, numai să avem miniștri la MIPE care să negocieze cu CE, iar Primăria Alba Iulia să fie convingătoare în relația cu MIPE. Eu mi-am făcut datoria, acum e rândul lor”, a transmis deputatul PNL Florin Roman, președintele Comisiei de Administrație Publică de la Camera Deputaților.

Proiectul ar putea intra în dezbatere în plen la Camera Deputaților, în aproximativ o săptămână.

Acesta a precizat că a solicitat și repunerea pe ordinea de zi a proiectului de lege ”care pune reguli clare în privința dezvoltatorilor imobiliari, astfel încât să fie evitate țepele împotriva cumpărătorilor de bună credință”.

