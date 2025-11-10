Fonduri europene 2025-2026: Bani pentru tineri fermieri, procesare și ferme mici. LISTA programelor de finanțare derulate de AFIR

Fonduri europene 2025-2026. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va lansa, în intervalul decembrie 2025 – februarie 2026, opt programe de finanțare cu o valoare totală de 665 de milioane euro. Fondurile sunt destinate către tinerii agricultori, micii fermieri și sectorul de procesare a produselor agroalimentare.

Potrivit AFIR, calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 2023-2027 este următorul:

Cod intervenție – Denumire intervenție – Perioadă estimativă lansare sesiune – Alocare publică (euro)

DR – 23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate , altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene – 15 decembrie 2025 – 164.929.100 euro

, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene – – 164.929.100 euro DR – 16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi – 19 ianuarie 2026 – 151.383.529 euro

– 151.383.529 euro DR – 12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați – 30 ianuarie 2026 – 169.589.647 euro

– 169.589.647 euro DR – 17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă – 2 februarie 2026 – 45.000.000 euro

– 45.000.000 euro DR – 19 – Investiții neproductive la nivel de fermă – 9 februarie 2026 – 11.764.706 euro

– 11.764.706 euro DR – 21 – Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) – 13 februarie 2026 – 10.000.000 euro

– 10.000.000 euro DR – 18 – Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice – 23 februarie 2026 – 5.000.000 euro

– 5.000.000 euro DR – 14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni – 27 februarie 2026 – 108.000.000 euro

Fonduri europene 2025-2026: Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri și a fermierilor recent instalați

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va lansa, în jurul datei de 30 ianuarie 2026, o linie de finanțare pentru tinerii fermieri, DR 12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați.

Măsura va aduce plăți de 200.000 euro per exploatație. Sprijinul va fi acordat în proporție de 80% din fonduri europene, restul de 20% reprezentând contribuția proprie a beneficiarului.

Această intervenție se adresează tinerilor fermieri instalați prin PNDR 2014-2020 inclusiv tranziție și a celor recent instalați (în ultimii 5 ani față de momentul depunerii cererii de finanțare), în vederea consolidării fermelor acestora, a unui management eficient, în vederea creșterii viabilității fermelor. În cadrul intervenției vor fi sprijinite investiții în vederea obținerii producției agricole primare, învestiții în condiționare și/sau depozitare, procesarea produselor agricole la nivelul fermei în scopul creșterii valorii adăugate a propriilor produse agricole primare.

În cadrul acestei intervenții sunt eligibile achizițiile simple de utilaje agricole performante, inclusiv echipamente de gestionare adecvată a gunoiului de grajd. În plus, se are în vedere promovarea tehnicilor și tehnologiilor inovative cu atât mai mult cu cât segmentul de beneficiari cărora se adresează intervenția este cel al tinerilor fermieri care manifestă deschidere către inovare, agricultura de precizie. Din perspectiva unei mai bune gestionări a riscurilor, intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la utilizarea tehnicilor și tehnologiilor pentru gestionare riscurilor provocate de fenomenele extreme în contextul schimbărilor climatice.

Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate

Obiectivele intervenției sunt dezvoltarea/ modernizarea/ retehnologizarea industriei alimentare în mod sustenabil și dezvoltarea unui sector alimentar durabil. Beneficiari sunt IMM-urile și întreprinderile mari. Valoarea sprijinului va fi de:

maximum 10 milioane de euro/ proiect pentru investiții de înființare în sectorul panificație;

maximum 3 milioane de euro/ proiect pentru celelalte tipuri de investiții. Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate pentru firme nu va depăși 65%. Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, de minimum 35%, în funcție de intensitatea maximă a ajutorului acordat în județul în care este amplasată investiția.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News