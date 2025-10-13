Connect with us

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat în dosarul de mită și trafic de influență. Decizie definitivă la ÎCCJ

Publicat

acum O oră

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și al Tineretului și Sportului, a fost achitat, luni, de instanța supremă în procesul care i-a fost intentat pentru luare de mită și trafic de influență. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Înalta Curte a explicat că procurorul DNA Marian Drăgulescu și-a bazat rechizitoriul doar pe denunțul afaceristului Dorin Cocoș și pe supozițiile celorlalte trei denunțătoare.

Decizia a fost luată de un complet de cinci judecători în materie penală, care a constatat că fapta nu există, potrivit Mediafax.

Instanța a reținut că întregul caz s-a bazat pe declarațiile unui martor, considerate necredibile și nevizibile. Martorul s-a plasat în situații improbabile, susținând că a auzit conversații ale inculpatului în spații publice – pe stradă, la telefon, sau la masa alăturată într-un restaurant.

Curtea a constatat că informațiile furnizate de martor au caracter general, se bazează pe percepții întâmplătoare și neconfirmate, iar întregul caz nu are suport factual și nici alte probe care să coroboreze acuzațiile.

Context

Înalta Curte de Casație și Justiție decisese, pe fond, în octombrie 2024, achitarea fostului ministru al Sănătății și al Tineretului și Sportului, Nicolae Bănicioiu, pentru luare de mită.

Decizia venea după ce Înalta Curte hotărâse, în iunie 2022, începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul ministru era acuzat de corupție.

„Este e o victorie de etapă. Avem și apelul, la Completul de cinci, dar suntem încrezători. Faptul că judecătorii de la Înalta Curte au apreciat că pentru luarea de mită fapta nu există este un lucru extraordinar pentru noi”, declara atunci avocata Eliza Ene Corbeanu, pentru Gândul.

Totodată, infracțiunea de trafic de influență s-a prescris, au constatat atunci judecătorii ICCJ.

Acuzațiile DNA

Nicolae Bănicioiu fusese trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie 2021, sub acuzația de trafic de influență și luare de mită. Procurorii susțineau că ar fi promis unor oameni de afaceri că va interveni pentru numirea sau menținerea în funcție a unor manageri de spital și ar fi primit, în schimb, aproape 4 milioane de lei.

Conform procurorilor, Nicolae Bănicioiu, ar fi comis infracțiunile între 21 decembrie 2012 și 7 aprilie 2015, perioadă în care ocupa funcția de ministru al Tineretului și Sporturilor.

El ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri și ulterior ar fi primit în numerar, de la unul din cei doi oameni de afaceri, suma totală de 1.292.122 lei reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăți comerciale care comercializau bunuri către spitale publice/institute.

„În schimb, ar fi promis că își va exercita influența asupra ministrului sănătății de la acea vreme, astfel încât să îl determine să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle acestuia de serviciu, acte reprezentate de: „menținerea în funcția de manager/prelungire interimat/nerevocarea din funcția de manager a persoanelor din conducerea unui număr de 5 spitale publice/institute din municipiul București și județul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relații comerciale profitabile sau numirea pe funcția de manager a acelor spitale publice/institute a unor persoane apropiate oamenilor de afaceri”, conform DNA.

Potrivit procurorilor, fostul ministru ar fi fost ajutat la comiterea acestei infracțiuni de trafic de influență de Cătălina Alexandra Furtună, trimisă și ea în judecată în acest dosar.

