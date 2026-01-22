Connect with us

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF

Publicat

acum O oră

Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronunțat joi, 22 ianuarie 2026, în dosarul în care ANAF cere instituire a sechestrului pentru bunuri deținute de fostul președinte Klaus Iohannis. Fiscul dorește să recupereze despăgubiri aferente lipsei de folosință a jumătății unui imobil aflat în centrul municipiului Sibiu, casă pe care ANAF a preluat-o ca moștenire vacantă. 

Cauza a ajuns la Alba Iulia, în apel, după ce Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF, în noiembrie 2025. Potrivit motivării instanței, Curții de Apel Alba Iulia, magistrații nu au considerat necesar sechstrul pe mai multe bunuri ale fostului președinte. Decizia a fost definitivă.

”Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii IOHANNIS KLAUS-WERNER şi IOHANNIS CARMEN-GEORGETA, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă”, se arată în minuta pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia.

Pentru ce s-a judecat Klaus Iohannis cu ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a înregistrat, în numele statului român, anul trecut, acţiunea prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Fiscul cere sechestru pe averea fostului președinte

Tribunalul Sibiu a admis, marţi, 20 ianuarie, cererea Administraţiei Finanţelor Publice privid cealaltă jumătate a imobilului.

Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.

În septembrie 2025, ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani. Suma de către fostul președinte a fost evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

ANAF preciza că imobilul deţinut, până în 2015, de fostul preşedinte Klaus Iohannis, a fost preluat în baza unei moşteniri vacante „culese” de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

