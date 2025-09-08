Eveniment
FOTO: Accident de circulație în Alba Iulia. Tamponare între două autoturisme, soldată cu pagube materiale
Un accident de circulație s-a produs luni în Alba Iulia, la intersecția străzilor Petru Maior cu Vasile Alecsandri.
Este vorba despre o tamponare între două autoturisme, soldată cu pagube materiale.
Potrivit reprezentanților IPJ Alba, în urma accidentului nu au fost persoane rănite.
Una dintre mașini (foto) a rămas la fața locului. Accidentul a fost soluționat ca o tamponare.
