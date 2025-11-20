FOTO: Accident grav în parcarea unei clinici, lângă Băile Felix. Doi pacienți și o asistentă, loviți de un SUV. Un tânăr a murit

Un accident deosebit de grav s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, în parcarea unui centrul medical din Cordău, lângă Băile Felix, județul Bihor.

Doi tineri aflați în scaune cu rotile și o asistentă medicală au fost loviți de un SUV. Unul dintre tineri a murit.

Potrivit ISU Bihor, apelul de urgență a fost primit în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 23:30.

La fața locului au fost trimise rapid echipaje din cadrul Gărzii 1 Mai și ale Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenție, o ambulanță SMURD însoțită de medic de urgență și ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă.

Pompierii au intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile și prins sub autoturism.

Acesta a fost preluat în stare foarte gravă, fiind încadrat în cod roșu medical.

Cealaltă persoană aflată în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la fața locului.

A treia victimă, o femeie de 32 de ani (asistenta medicală – n.r.), a suferit răni ușoare.

Potrivit ebihoreanul.ro, accidentul s-a petrecut în parcarea Centrului medical de recuperare President din Cordău, comuna Sânmartin, aproape de Băile Felix.

Potrivit adevarul.ro, la volanul mașinii s-ar fi aflat o fostă judecătoare, în vârstă de 51 de ani. Aceasta ar fi încurcat comenzile mașinii și ar fi apăsat din greșeală pedala de accelerație.

Poliția cercetează cazul.

Cum s-a petrecut accidentul. Precizările Poliției

UPDATE: Potrivit IPJ Bihor, în 19 noiembrie, la ora 23.08, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin S.N.U.A.U. 112 că, în localitatea Cordău, județul Bihor, în parcarea din dreptul unui spital de recuperare, s-a produs un accident rutier.

Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie, de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, în momentul efectuării manevrei de parcare a autoturismului, ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână, iar autoturismul s-a pus în mișcare de pe loc.

Astfel, ar fi pătruns pe aleea pietonală situată în partea dreaptă a spitalului, unde a acroșat trei pietoni, respectiv un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Aleșd, județul Bihor, un tânăr, de 18 ani, din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, ambii aflați în scaun rulant și o femeie, de 32 de ani, din comuna Drăgești, județul Bihor.

În urma accidentului rutier, bărbatul de 28 de ani, din Aleșd, a suferit leziuni care, din nefericire, i-au provocat decesul la fața locului. De asemenea, tânărul de 18 ani a suferit multiple leziuni, iar femeia leziuni mai ușoare, ambii fiind transportați la spital, pentru investigații și îngrijiri medicale.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a conducătoarei auto a relevat faptul că aceasta nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpăși vătămare corporală din culpă,pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

