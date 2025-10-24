Connect with us

FOTO Accident grav pe DN7 Valea Oltului: o persoană în stop cardio-respirator după ce două mașini s-au lovit. Trafic blocat

Un accident rutier grav s-a petrecut vineri după-amiaza pe DN7 Valea Oltului. Traficul rutier este blocat.

Potrivit Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, pe DN 7, Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 218+150 metri, în apropierea localității Tuțulești, județul Vâlcea, a avut loc un accident rutier produs între două autoturisme.

Cinci persoane au fost rănite, iar una se află în stop cardio-respirator, fiind resuscitată la fața locului.

UPDATE, ora 16.00: Persoana aflată în stop-cardio respirator, un bărbat în vârstă de 42 de ani, a murit. Personalul medical a declarat decesul acestuia la fața locului, după ce manevrele de resuscitare nu au avut succes, a anunțat ISU Vâlcea.

Traficul rutier este oprit în ambele direcții, valorile de trafic fiind ridicate.

Intervenția ISU

Potrivit ISU Vâlcea, în jurul orei 14:24, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Brezoi au fost înștiințati despre producerea unui accident rutier în comuna Racovița, sat Tuțulești.

La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD. De asemenea, au fost solicitate trei ambulanțe SAJ, dintre care una de la SAJ Sibiu.

În accident sunt implicate două autoturisme, două persoane au fost descarcerate, una dintre ele aflându-se în stop cardio-respirator, pentru aceasta efectuându-se manevrele de resuscitare. La locul intervenției, se mai află încă trei victime, acestea fiind monitorizate de echipajele de prim-ajutor.

La locul accidentului se deplaseaza si echipaj de terapie intensivă de la ISU Sibiu, cu medic.

În sprijinul echipajelor aflate la fața locului, a fost solicitat și  un elicopter SMURD.

