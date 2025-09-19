Connect with us

FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș. Un bărbat a fost rănit după un impact între două TIR-uri

Publicat

acum 3 secunde

Un accident rutier s-a produs vineri seara, în jurul orei 19:40, pe Autostrada A1, Sibiu-Sebeș. Un bărbat a ajuns la spital după un impact între două TIR-uri. 

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident produs pe A1, la km. 251, pe sensul Sibiu – Sebeș.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul ca pe fondul altor preocupări la volan, șoferul unui ansamblu TIR, un bărbat în vârstă de 56 de ani, domiciliat în județul Hunedoara, a intrat în coliziune cu un alt ansablu TIR, care se afla oprit în coloană, din cauza efectuării unor lucrări la partea carosabilă, la volanul căruia se afla un bărbat de 57 de ani, din municipiul București.

În urma coliziunii, conducatorul ansamblului tir din Hunedoara a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative.

Traficul la acest moment se desfășoară normal, însă în regim de restricții pentru efectuarea de lucrări la partea carosabilă.

Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic și o autospecială de stingere au intervenit de urgență pe A1 km 251 sensul de mers Sibiu-Sebeș la un accident rutier în care au fost implicate două tiruri.

La fața locului echipajul SMURD a acordat asistență medicală unui bărbat în vârstă de 56 de ani care a suferit un traumatism la picior. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu, conștient.

acum 3 secunde

