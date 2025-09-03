Aiud
FOTO: Accident pe Valea Aiudului. Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului
Secția de pompieri Aiud a intervenit miercuri seară pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs pe raza localității Valea Aiudului.
Potrivit ISU Alba, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, nici o persoană nu a fost rănită.
La fața locului au fost alocate un echipaj de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim-ajutor (EPA), care au asigurat zona și au verificat posibilele riscuri.
Foto: ISU Alba
