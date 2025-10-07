Eveniment
FOTO: Accident rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Ardealului și Primăverii
Un accident rutier s-a produs marți după-amiaza, în jurul orei 14:45, la intersecția dintre strada Ardealului și strada Primăverii. În evenimentul rutier au fost implicate două mașini.
Este vorba despre un autoturism marca Skoda Fabia și un altul marca Dacia Duster.
Cel mai probabil accidentul s-a produs după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate, în intersecția semaforizată.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.