FOTO: Accident rutier pe autostrada A1 Ilia-Deva-Sebeș. O mașină s-a răsturnat pe carosabil

Un accident s-a petrecut luni după-amiaza pe autostrada A1 Ilia-Deva-Sebeș, în dreptul localității Ilia. O mașină s-a răsturnat pe carosabil. În evenimentul rutier a mai fost implicat un camion.

Potrivit ISU Hunedoara, în evenimentul produs pe sensul de mers Ilia – Deva au fost implicate 2 autovehicule: un autoturism și un autocamion. Ambele circulau în aceeași direcție de mers, iar în fiecare dintre acestea se afla doar conducătorul auto.

Pompierii au acționat cu o autospecială de intervenție prevăzută cu modul de descarcerare și cu o ambulanță SMURD.

Salvatorii au constatat că autoturismul era răsturnat pe partea carosabilă, iar autocamionul implicat se afla oprit pe banda de urgență.

Echipajul SMURD a acordat primele îngrijiri medicale șoferului autoturismului. Acesta a refuzat transportul la spital. Conducătorul auto al autocamionului nu a avut nevoie de asistență medicală.

Cauzele producerii accidentului rutier urmează să fie stabilite.

imagini: ISU Hunedoara

