Bărbatul acuzat de DIICOT Alba Iulia că s-a dat drept agent SRI este căutat de autoritățile din Spania. Ce ar fi făcut ”domnul M”

Teodor Manuel Isfan, ”domnul M”, bărbatul care s-a dat drept ofițer de informații SRI, polițist rutier pe străzile din Alba Iulia, dar și detașat MAE la Bilbao, este căutat și de anchetatorii din Spania.

La finalul lunii octombrie 2025, tânărul era arestat preventiv după o anchetă a DIICOT Alba Iulia. Acesta ar fi recrutat foști combatanți din teatrele de operații și persoane pasionate de arme, pe care le-ar fi convins că vor face parte dintr-o structură secretă a SRI, cu misiuni de supraveghere și culegere de informații.

Însă, recent numele său a apărut într-un nou dosar pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Recent, în data de 6 februarie 2026, a fost înregistată și admisă o cerere de arestare preventivă în vederea extrădării.

Isfan, este cercetat și alte autorități. Mai exact și de anchetatorii din Spania. Potrivit surselor alba24.ro, Isfan ar fi trăit o perioadă în Spania. Atunci, acesta ar fi înșelat o persoană.

Din câte se pare s-ar fi dat drept agent imobiliar și i-ar fi spus că intermediază vânzarea unui imobil. Însă acesta ar fi primit acces la conturile persoanei în cauză și i-ar fi sustras o sumă de aproape 6000 de euro.

Ședința în care se va judeca cererea de extrădare va avea loc la Curtea de Apel Alba Iulia, în data de 16 februarie.

Pentru ce este cercetat Teodor Isfan

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre Teodor Manuel Isfan, un tânăr de 26 de ani, cunoscut pentru mai multe tentative de uzurpare de calități oficiale.

Acesta ar fi recrutat foști combatanți din teatrele de operații și persoane pasionate de arme, pe care le-ar fi convins că vor face parte dintr-o structură secretă a SRI, cu misiuni de supraveghere și culegere de informații.

Între lunile aprilie și iulie 2025, șase dintre persoanele recrutate ar fi participat, sub coordonarea lui Isfan, la așa-zise „misiuni” în mai multe județe – printre care Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și municipiul București.

Acestea presupuneau urmărirea unor persoane, recoltarea de probe de apă sau fotografierea unor obiective.

În data de 22 octombrie 2025, trupele speciale BCCO Alba Iulia și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat șapte percheziții domiciliare în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara. Cazul vizează infracțiuni de desfășurare neautorizată de activități specifice culegerii de informații, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Isfan ar fi oferit celor recrutați legitimații false cu însemnele SRI și ar fi utilizat mijloace de comunicare și autoturisme modificate pentru a imita dotările structurilor oficiale.

Tânărul nu este la prima abatere: în februarie 2025 a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce s-a dat drept polițist rutier și a oprit în trafic o mașină.

În trecut, s-a prezentat și ca „detașat MAE în Spania” sau „lider religios”, fondând o așa-numită Asociație „Smochinul Roditor”.

