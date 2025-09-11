Connect with us

FOTO: Activități derulate de Poliția Alba pentru prevenirea violenței domestice. Ce este aplicația Bright Sky RO

Publicat

acum 1 minut

Polițiștii din Alba au derulat, joi, activități pentru prevenirea violenței domestice, la Alba Iulia. A fost prezentată o aplicație cu servicii de asistență și prevederi legale.

Activitatea a fost derulată de polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu cei din cadrul Biroului Ordine Publică Alba Iulia.

Obiectivul a fost creșterea gradului de informare privind măsurile de prevenire a violenței domestice.

În acest context, polițiștii au prezentat aplicația Bright Sky RO. Aceasta pune la dispoziția utilizatorilor o bază de date cu servicii de asistență, chestionare de evaluare a siguranței într-o relație, prezintă prevederile legale și oferă recomandări și sfaturi preventive, transmite IPJ Alba.

”Bright Sky RO este o o aplicație care te ajută să identifici, din timp, semnele unei relații abuzive și să iei măsuri pentru a ieși din aceasta, înainte de a fi prea târziu.

Află cum poți recunoaște violența domestică, ce instituții te ajută și alte date utile” – Poliția Alba.

