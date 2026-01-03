VIDEO ATENȚIE ȘOFERI: Se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Drumarii intervin pentru deszăpezire

Ninsoarea abundentă din noaptea de vineri spre sâmbătă (2 spre 3 ianuarie 2026) s-a așternut pe cele mai importante tronsoane de autostradă. Poliția Română atenționează că se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1 atât pe tronsonul București Pitești între kilometrii 134-149 cât și pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva.

De asemenea, în aceleași condiții se circulă și pe autostrada A10 Sebeș – Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației.

Mai mult de atât, în urma ninsorilor și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Noapte albă pentru autoritățile din Alba din cauza zăpezii: 23.000 de oameni au rămas fără curent. Ce probleme au fost

Pe timpul nopții, pe raza județului Alba, furtuna de zăpadă a cauzat mai multe probleme. Peste 23.000 de oameni au rămas fără curent, iar autoritățile au intervenit pentru a rezolva mai multe probleme.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News