TRAFIC OPRIT pe DN 75 între Baia de Arieș și Bistra. Furtuna de zăpadă a doborât mai mulți copaci pe carosabil

Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineața, 3 ianuarie, în jurul orei 8.00, pe drumul național DN 75 între Baia de Arieș și Bistra. Reprezentanții IPJ Alba au precizat că drumul este oprit din cauza furtunii de zăpadă care a doborât mai mulți arbori pe carosabil.

Traficul este oprit ”în apropierea localității Muncelu, județul Alba, după ce în urma ninsorii abundente, mai mulți arbori s-au prăbușit pe carosabil. Evenimentul nu s-a soldat cu victime”, au preizat reprezentanții poliției.

Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 09:00, au mai declarat aceștia.

De asemenea se circulă în condiții de iarnă pe Autostrada A10, între Sebeș și Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației, au transmis reprezentanții DRDP Cluj.

Mai mult de atât, furtuna din noaptea trecută a cauzat probleme în tot județul. Peste 23.000 de oameni au rămas fără curent electric, iar autoritățile au intervenit în mai multe zone din județ.

Au fost raportate probleme în 6 locații principale, unde operatorul de distribuție cu energie electrică intervine pentru remediere, au transmis reprezentanții Prefecturii Județului Alba.

