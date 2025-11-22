FOTO: ANABI și ANAF scot la licitație mașini și autoutilitare cu prețuri între 250 și 55.000 de euro. LISTA

ANABI și ANAF scot la licitație mașini și autoutilitare. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin administrații județene ale finanțelor publice, organizează în perioada noiembrie – decembrie mai multe licitații pentru vânzarea unor autoturisme și autoutilitare confiscate sau recuperate de stat.

ANABI pune la dispoziție câteva dintre cele mai atractive oferte, vehicule de lux la prețuri competitive. Cea mai scumpă mașină din listă este un Mercedes AMG GT 53 4Matic din 2019, aflată la a doua licitație. Modelul hibrid (benzină + electric) are un preț de pornire de circa 55.000 de euro, redus cu 25% față de cel inițial.

Licitații ANABI: Mercedes AMG hibrid de 55.000 de euro

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează online pe data de 18 decembrie, în intervalul 09:00 – 14:00, a doua licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Porsche Cayenne II 3.0 V6 , data primei înmatriculări ianuarie 2013, 2967 cmc, 241 cp, diesel, culoare alb, rulaj estimat 277.104 km, înmatriculat – preț de evaluare 63.826,50 lei, fără TVA

, data primei înmatriculări ianuarie 2013, 2967 cmc, 241 cp, diesel, culoare alb, rulaj estimat 277.104 km, înmatriculat – preț de evaluare 63.826,50 lei, fără TVA autoturism Porsche Cayenne II S 92A 21-4.1 V8, an fabricație 2015, 4.134 cmc, 380 cp, diesel, culoare alb, rulaj estimat 166.130 km, înmatriculat – preț de evaluare 118.720,5 lei, fără TVA

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează online pe data de 2 decembrie, în intervalul 09:00 – 15:00, a doua licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Mercedes AMG GT 53 4Matic, an fabricație 2019, 2999 cmc, hibrid (benzină + electric), culoare alb, rulaj 52.043 km, înmatriculat – preț de evaluare 276.292,50 lei, fără TVA

Mai multe informații pot fi obținute pe site-ul agenției – AICI.

ANABI și ANAF scot la licitație mașini și autoutilitare: furgon pentru fast-food la 52.000 de euro

AJFP Constanța organiează pe 25 noiembrie, ora 13:00, în municipiul Constanța, bd. Tomis, nr. 312A, etaj 4, cam. 407, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

furgon pentru activități fast-food, Iveco 70C16, an fabricație 2020, înmatriculat în 2022, nr. km 350, dotări profesionale pentru fast-food – preț de pornire 266.843 lei

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0241.617791.

AJFP Călărași organizează pe 25 noiembrie, la ora 11:00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoutilitară Ford Transit , an fabricație 2015, înmatriculat, motor nefuncțional – preț de pornire 33.000 lei, fără TVA

, an fabricație 2015, înmatriculat, motor nefuncțional – preț de pornire 33.000 lei, fără TVA autoturism Volvo S80 , an fabricație 2014, înmatriculat, necesită reparații volantă și cutia de viteze – preț de pornire 9.900 lei, fără TVA

, an fabricație 2014, înmatriculat, necesită reparații volantă și cutia de viteze – preț de pornire 9.900 lei, fără TVA autoturism marca Dacia Duster, an fabricație 2016, înmatriculat, necesită reparații, 4×4 nefuncțional – preț de pornire 23.600 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0242.312374.

AJFP Brașov, Unitatea Fiscală Municipală Făgăraș organizează în data de 26 noiembrie, la ora 11:00, în municipiul Făgăraș, str. Azotului, nr. 1A, cam. 203, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism BMW 318D , an fabricație 2003, combustibil diesel, 1995 cmc, înmatriculat – preț de pornire 10.113 lei, fără TVA

, an fabricație 2003, combustibil diesel, 1995 cmc, înmatriculat – preț de pornire 10.113 lei, fără TVA autoturism Volkswagen Transporter 7DB, 9 locuri, an fabricație 2000, combustibil diesel, 1896 cmc, înmatriculat – preț de pornire 9.644 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0268.211226.

AJFP Cluj organizează pe data de 26 noiembrie, ora 12:00, în localitatea Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 19, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Renault Clio, an fabricație 2015, combustibil benzină, Euro 5, înmatriculat – preț de pornire 22.425 lei

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0745.975055.

Autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI la 7.000 de euro

AJFP Neamț organizează pe 28 noiembrie, la ora 11:00, în localitatea Piatra Neamț, bld. Traian, nr. 19 bis, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Dacia Logan , an fabricație 2011, înmatriculat – preț de pornire 2.835 lei

, an fabricație 2011, înmatriculat – preț de pornire 2.835 lei autoturism Dacia Sandero, an fabricație 2010, înmatriculat – preț de pornire 6.870 lei

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0740.091164.

DGRFP Galați organizează pe 3 decembrie, la ora 10:00, în municipiul Galați, strada Brăilei, nr. 33, demisol, camera D3 (sediul AJFP Galați), o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Volkswagen Passat CC, an fabricație 2014, culoare negru, 1968 cmc, diesel, 213.147 km, cutie viteze automată, înmatriculat – preț de pornire 42.614 lei

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0236.842003.

AJFP Cluj, Unitatea Fiscală Municipală Dej organizează pe 10 decembrie, la ora 12:00, în localitatea Dej, str. M. Eminescu, nr. 2, cam. 29, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism BMW 320 D Cabrio , an fabricație 2011, diesel, 1995 cmc – preț de pornire 25.650 lei, fără TVA

, an fabricație 2011, diesel, 1995 cmc – preț de pornire 25.650 lei, fără TVA autoturism Mazda 6, an fabricație 2015, diesel, 2191 cmc – preț de pornire 33.350 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0264.216230.

AJFP Neamț organizează pe 10 decembrie, la ora 11:00, în localitatea Piatra Neamț, bld. Traian, nr. 19 bis, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Kia Sorento, an fabricație 2005 – preț de pornire 5.210 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0233.207602, interior 441.

AJFP Neamț organizează pe 11 decembrie, la ora 12:00, în localitatea Piatra Neamț, bld. Traian, nr. 19 bis, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, an fabricație 2013, capacitate cilindrică 2143 cmc, combustibil motorină, Euro 5, 7 locuri – preț de pornire 36.023 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0233.207630 interior 451.

AJFP Timiș organizează pe data de 11 decembrie, ora 14:00, în localitatea Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Ford Focus, an fabricație 2006, combustibil diesel, capacitate cilindrică 1753 cmc, Euro 4, înmatriculat – preț de pornire 12.197 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256.259410.

ANABI și ANAF scot la licitație mașini și autoutilitare: Audi Q5 la 5.500 de euro

AJFP Timiș organizează pe data de 15 decembrie, ora 14:00, în localitatea Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Ford Focus C-MAX , an fabricație 2006, culoare gri, combustibil diesel, înmatriculat – preț de pornire 4.070 lei, fără TVA

, an fabricație 2006, culoare gri, combustibil diesel, înmatriculat – preț de pornire 4.070 lei, fără TVA autoturism Ford Transit , an fabricație 2001, combustibil diesel, culoare gri, înmatriculat – preț de pornire 1.323 lei, fără TVA

, an fabricație 2001, combustibil diesel, culoare gri, înmatriculat – preț de pornire 1.323 lei, fără TVA autoutilitară Volkswagen Transporter, an fabricație 1998, culoare verde, combustibil diesel, înmatriculat – preț de pornire 11.080 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256.259410.

AJFP Timiș organizează pe data de 15 decembrie, ora 14:00, în localitatea Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Volkswagen Passat, an fabricație 2001, 1896 cmc, combustibil diesel – preț de pornire 4.688 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256.200035.

AJFP Neamț, Unitatea Fiscală Municipală Roman organizează pe data de 16 decembrie, ora 11:00, în municipiul Roman, p-ța Roman Vodă, nr. 1, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Audi Q5 8R, an fabricație 2012, 2967 cmc, înmatriculat – preț de pornire 28.200 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0740.286577.

AJFP Călărași organizează pe 18 decembrie, la ora 11:00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

autoturism Citroen C4 Space Tourer , an fabricație 2018, 1997 cmc – preț de pornire 21.750 lei

, an fabricație 2018, 1997 cmc – preț de pornire 21.750 lei navă sport și agrement 20-50 CP Fletcher, an fabricație 2011 – preț de pornire 16.217 lei

Pentru informatii suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0242.314350, interior 148.

