FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”

Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba Iulia, a participat la expoziția internațională Expo 2025 Osaka, alături de colegii săi din Ansamblul Studențesc de Folclor ”Mărțișorul”.

Românii au susținut o serie de spectacole care au avut un succes enorm la publicul japonez și internațional.

”În Japonia, la pavilionul României, se formau cozi de câte 400–500 de persoane care voiau să ne vadă. Pur și simplu, oamenii așteptau ore întregi doar ca să ne privească. Au fost foarte încântați și fascinați de folclorul nostru” a spus Andrei.

Andrei Haneș cântă la taragot și este unul dintre cei mai cunoscuți artiști tineri din Alba. Este născut la Valea Mică, lângă Zlatna.

Andrei cântă la taragot încă de copil. O face atât de bine încât Dumitru Fărcaș, care, după ce l-a auzit, i-a prezis un viitor strălucit.

Pe lângă Dumitru Fărcaș, Andrei a fost influențat decisiv de maestrul Ioan Berci.

Turnelul artiștilor a continuat apoi în Coreea de Sud, unde au participat la un festival de folclor.

”Mi-a plăcut în Coreea, o țară foarte civilizată, cu oameni disciplinați și bine intenționați. Am avut ocazia să văd și să am parte de calmul pe care îl emană acei oameni, fără stres, fără grabă, numai bunătate și educație” a adăugat Andrei.

Tema principală a expoziției internaționalea fost „Designing Future Society for Our Lives”. Expo 2025 Osaka a avut un număr de aproximativ 25 de milioane de vizitatori. România a participat în ultimii 30 de ani la toate expoziţiile mondiale şi internaţionale organizate sub egida BIE: Sevilia (Spania) 1992, Taejon (Coreea de Sud) 1993, Lisabona (Portugalia) 1998, Hanovra (Germania) 2000, Aichi (Japonia) 2005, Zaragoza (Spania) 2008, Shanghai (RP Chineză) 2010, Yeosu (Coreea de Sud) 2012, Milano (Italia) 2015, Astana (Kazahstan) 2017 și Dubai (EAU) 2020. Vezi și: Imaginea bisericii scufundate din Geamăna și cea a carierei de la Roșia Montană, integrate în pavilionul României de la Osaka

