Foto: Câine salvat dintr-o fântână adâncă de 6 metri, la Vințu de Jos. Au intervenit pompierii

Publicat

acum 4 secunde

Foto: Câine salvat dintr-o fântână adâncă de 6 metri, la Vințu de Jos. Detașamentul de pompieri Sebeș a fost solicitat să intervină miercuri, 27 august, în localitatea Vințu de Jos, pe strada Bisericii, pentru salvarea unui animal aflat în pericol.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, este vorba despre un câine care a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 6 metri.

La fața locului a fost mobilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), echipajul de intervenție acționând pentru extragerea animalului în siguranță.

Foto: ISU Alba

