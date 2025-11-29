FOTO: Cariera internațională de excepție a generalului de brigadă Nicolae Gabriel Oros, din Alba Iulia. A fost primit de prefect

Generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros, originar din Alba Iulia, se numără printre militarii români care au dus numele țării și al orașului natal dincolo de granițe, reprezentând România cu profesionalism și onoare în teatrele de operații internaționale.

În perioada 2024–2025, generalul Oros a deținut funcția de comandant al misiunii EUTM RCA – Misiunea Uniunii Europene de Instruire din Republica Centrafricană, contribuind la consolidarea securității regionale.

De-a lungul carierei sale militare, a ocupat funcții de comandă la nivel de subunitate, batalion și brigadă, inclusiv comanda Brigăzii 61 Vânători de Munte.

Este veteran al teatrelor de operații, participând la trei misiuni în Afganistan și una în Republica Centrafricană.

Pentru activitatea sa remarcabilă, a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit, grad de Comandor, cea mai înaltă distincție acordată de Republica Centrafricană. În plus, statul român i-a conferit „Emblema de Merit în Slujba Păcii”, clasa I.

Recent, generalul Nicolae Gabriel Oros s-a aflat într-o vizită la sediul Instituției Prefectului Județului Alba, unde i-a oferit prefectului Nicolae Albu placuța oficială a misiunii EUTM RCA, în semn de apreciere pentru colaborarea avută.

Un albaiulian care ne face mândri: Precizările prefectului de Alba, Nicolae Albu

”Parcursul de succes al unui militar albaiulian, din România până în Republica Centrafricană!

Există oameni care, prin ceea ce fac, duc mai departe numele locurilor din care pleacă și onoarea unei întregi țări.

Generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros este unul dintre ei – un albaiulian care a ales drumul dificil al datoriei și l-a parcurs cu demnitate, curaj și responsabilitate.

Am avut onoarea să colaborez cu generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros și, totodată, plăcerea să îl cunosc pe acest albaiulian de origine, locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” și fost comandant al EUTM RCA – Misiunea UE de Instruire din Republica Centrafricană.

Sunt foarte multe de spus despre cariera sa militară și despre caracterul deosebit al acestui om.

Onoarea deosebită mi-a fost făcută chiar zilele acestea, când ne-am reîntâlnit în biroul meu din sediul Prefecturii, unde domnul general de brigadă mi-a oferit placuța oficială a misiunii, în semn de apreciere pentru colaborare.

De-a lungul carierei militare, generalul Oros a îndeplinit funcții de comandă la nivel de subunitate, batalion și brigadă, culminând cu comanda Brigăzii 61 Vânători de Munte.

În perioada 2024–2025, a fost comandantul misiunii EUTM RCA, contribuind la consolidarea securității regionale și reprezentând România la nivel internațional. Este veteran al teatrelor de operații, cu trei misiuni în Afganistan și una în Republica Centrafricană.

Pentru contribuția sa, a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit, grad de Comandor, cea mai înaltă distincție a Republicii Centrafricane. De asemenea, România i-a acordat „Emblema de Merit în Slujba Păcii”, clasa I.

În calitate de prefect al județului Alba, îi transmit respectul meu sincer și recunoștința pentru tot ceea ce a făcut și continuă să facă pentru România.

Un albaiulian care ne face mândri prin fapte” a transmis Nicolae Albu.

Foto: EUTM RCA via Instituția Prefectului Alba

