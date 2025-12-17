Connect with us

FOTO: Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni, inaugurată după un amplu proces de reabilitare și modernizare

Publicat

acum O oră

Casa de Cultură „Avram Iancu” din orașul Câmpeni a fost inaugurată marți, 16 decembrie, după un amplu proces de reabilitare și modernizare.

„Am avut onoarea de a inaugura marți, 16 decembrie 2025, Casa de Cultură „Avram Iancu”, un simbol al identității, culturii și spiritului românesc din inima Țării Moților. După un amplu proces de reabilitare și modernizare, această clădire revine comunității într-o formă demnă de numele pe care îl poartă și de rolul său esențial în viața orașului nostru.

Această investiție înseamnă mai mult decât o clădire – înseamnă respect pentru tradiții, pentru valorile locale și pentru oamenii Câmpeniului. Mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect, colegilor din administrația locală și partenerilor care au contribuit la acest rezultat important. (...)

Nu întâmplător, inaugurarea a avut loc în preajma sărbătorilor de iarnă. Concertul „Colinde în Țara Moților” de aseară a fost o adevărată sărbătoare a credinței și a sufletului românesc”, a transmis miercuri primarul Cristian Dan Pașca, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, Casa de Cultură va fi, de acum înainte, un spațiu viu, dedicat educației culturale, dialogului între generații și promovării talentului local.

Edilul a transmis că au avut loc discuții cu Consiliul Județean Alba pentru înființarea la Câmpeni a unui Centru Cultural al Munților Apuseni, care ar urma să pună în valoare tradițiile autentice ale Țării Moților.

Concertul de colinde tradiționale românești intitulat „Colinde în Țara Moților” a reunit grupul tradițional de tulnicărese „Moațele” din Câmpeni, corul de copii al Parohiei ortodoxe române „Izvorul Tămăduirii” din Câmpeni, grupul vocal tradițional „Țarina” al CupruMin Abrud, precum și grupul de colindători „Dor”, coordonat de Alin Joldeş.

Publicul s-a bucurat şi de prezența artiștilor Mirela Mănescu‑Felea, Ionuț Fulea, Roxana Reche, Dorina Narița, Floricica Moga și Nicolae Plută, acompaniați de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, sub conducerea muzicală a lui Alexandru Pal.

