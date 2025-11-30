FOTO: Casă din Sebeș, distrusă de un incendiu. Proprietarul a suferit un atac de panică. Primarul promite ajutor pentru reparații

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață, în jurul orei 5, la acoperișul unei locuințe situate pe strada Gaterului din municipiul Sebeș. Potrivit ISU Alba, flăcările s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Sebeș cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș.

Echipajele au acționat pentru limitarea propagării incendiului și protejarea locuințelor din zonă.

Casa a suferit pagube serioase, iar proprietarul a suferit un atac de panică.

Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a relatat situația de la fața locului și transmis o serie de fotografii:

”În această dimineață, la primele ore, un incendiu a izbucnit la un imobil situat pe strada Râului din Sebeș. Intervenția promptă a pompierilor a făcut posibilă stingerea focului.

Aceștia vor rămâne la fața locului încă aproximativ două ore pentru a preveni orice risc de reaprindere.

Incendiul a afectat grav locuința, acoperișul fiind complet distrus, casa suferind pagube semnificative. Nu au fost înregistrate victime.

Proprietarul imobilului a suferit un atac de panică și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Conform primelor evaluări, cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit. La intervenție a participat detașamentul ISU Sebeș și echipajele SVSU Sebeș, aflate în continuare la fața locului.

Se va trimite un container pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma incendiului. Asemenea situațiilor anterioare, administrația locală va acorda un ajutor de urgență pentru efectuarea reparațiilor necesare, sprijinind astfel familia afectată în efortul de a-și reconstrui locuința.

Transmit întreaga noastră solidaritate și sprijin pentru cei afectați”.

Foto: Dorin Nistor

