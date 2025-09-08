Connect with us

Actualitate

FOTO: Cetatea Alba Carolina, sursă de inspirație pentru artiști. Expoziție temporară la Palatul Principilor Transilvaniei

Publicat

acum 44 de minute

La Alba Iulia s-a deschis expoziția cu tablourile create în a doua ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică „Armonii cromatice în Cetatea Alba Carolina, Plein air”. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Principilor Transilvaniei, în Sala Dietei.

Potrivit reprezentanților Palatului Principilor din Alba Iulia, a doua ediție a taberei este o acțiune ce vizează promovarea cu ajutorul artelor plastice a patrimoniului din Alba Iulia, încurajarea dialogului intercultural, perfecționarea și îmbogățirea experienței artiștilor implicați.

„Alba Iulia și A.L.Z.I.A.R. și-au descoperit și asumat misiunea comună și sunt împreună încă din 2004, de la înființarea asociației, noi fiind printre fondatori. De atunci, încercăm și reușim!

Constant să livrăm comunităților din toată România evenimente interesante, relevante și care să inspire și pe alții. Un exemplu este chiar tabăra din ultima săptămână de la Alba Iulia, în care artiști plastici au stat și creat împreună.

Mă bucur că orașul și Cetatea, în special, le-au fost muze și abia aștept să vedem, împreună, rezultatele muncii lor.

De asemenea vreau să le mulțumesc, în avans, pentru că toate aceste tablouri create de ei, vor fi donate orașului și să îi asigur ca le vom găsi locurile cele mai potrivite pentru a fi expuse permanent” a spus Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Alba Iulia este orașul în care artiștii își pot exprima liber creativitatea

De asemenea, Carmen Ștefănescu, secretar general ALZIAR și coordonatorul taberei declară: „La Alba Iulia am găsit, mereu, deschiderea pe care ne-am dorit-o și mediul perfect pentru ca artiștii să se poată exprima în cel mai liber și creativ mod.

Ne bucurăm, cu atât mai mult, că am găsit și spațiul perfect pentru a expune rezultatele muncii lor de o săptămână. Printr-o expoziție de final de tabără, la Palatul Principilor Transilvaniei.

Prin această tabără, ALZIAR și-a propus dezvoltarea educației permanente de tip comunitar, oferirea de posibilităţi de exprimare plastică tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârstă şi nivel de pregătire.

Nu în ultimul rând, ne-am concentrat pe sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea respectării legislației în domeniul protejării şi conservării patrimoniului construit și reflectarea lui în opere de artă”.

Creațiile artiștilor vor rămâne, timp de o săptămână, în Sala Dietei iar vizitarea expoziției temporare se va putea realiza gratuit, bonus la orice bilet de intrare achiziționat pentru Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei.

Totodată, este important de știut că accesul la vernisaj și, ulterior, la expoziție, se face prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, str. Militari, Nr. 4, Alba Iulia

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 minute

Atletul Emil Suflețel din Alba Iulia s-a stins din viață. Avea 90 de ani
Câmpeniacum 29 de minute

Accident rutier pe DN74 lângă Bucium. Două mașini implicate. Intervin echipaje de ambulanță și pompieri
Actualitateacum 44 de minute

FOTO: Cetatea Alba Carolina, sursă de inspirație pentru artiști. Expoziție temporară la Palatul Principilor Transilvaniei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

FOTO: Încă trei blocuri din Alba Iulia au fost renovate. Lucrările au fost recepționate de primărie. Valoarea investiției
alba iulia cetate
Administrațieacum o zi

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care este perioada de achiziție
Economieacum 11 ore

Costurile cu Poșta pentru plata pensiilor cash sunt de 10 ori mai mari decât cele pentru viramente pe card. Declarație ministru
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 6 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 3 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Vremea până în 21 septembrie în Transilvania și în țară: variații mari de temperatură, ploi și furtuni. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 13 ore

VIDEO: Producătorii tradiționali de lactate versus marile magazine. Discuții despre preț și calitate, la târgul de la Loman
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum O oră

OPINIE – Dan Lungu: În România Educată, nu le pasă de școală pentru că nu vor să ne deșteptăm. Le e mai simplu la vot!
Educațieacum 5 ore

VIDEO: Festivitatea de deschidere a anului școlar la Seminarul Teologic din Alba Iulia
Mai mult din Educatie