Connect with us

Eveniment

FOTO: Cometa C/2025 A6 Lemmon, suprinsă de un fotograf. Când se va apropia cel mai mult de Pământ și cum va putea fi văzută

Publicat

acum 36 de secunde

Cometa C/2025 A6 Lemmon a fost suprinsă de  fotograful Levi Bagy în noaptea de 16 spre 17 octombrie, cu ajutorul unui aparat foto. 

La 16 octombrie 2025, cometa a avut o magnitudine aparentă de aproximativ 5,0,[6] și a fost vizibilă cu binoclul la aproximativ 15 grade (aproximativ un pumn și jumătate) sub mânerul Carului Mare și la 2 grade de Cor Caroli.

Se va apropia cel mai mult de Pământ pe 21 octombrie 2025 și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber la 42 de grade de Soare după apusul soarelui.

Cometa a fost descoperită anul acesta.

”Astăzi despre comete… În această perioadă este vizibilă Cometa C/2025 A6 (Lemmon)” a scris Levi, pe contul său de Facebook.

C/2025 A6 (Lemmon) este o cometă neperiodică descoperită de Mount Lemmon Survey în imagini obținute pe 3 ianuarie 2025.

Are o perioadă orbitală de intrare de aproximativ 1.350 de ani și a trecut prin periheliu pe 8 noiembrie 2025, când s-a aflat la 0,53 UA (79 milioane de kilometri) de Soare.

Această trecere la periheliu a redus perioada orbitală la aproximativ 1.150 de ani.

Foto: Levi Bagy

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 36 de secunde

FOTO: Cometa C/2025 A6 Lemmon, suprinsă de un fotograf. Când se va apropia cel mai mult de Pământ și cum va putea fi văzută
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 15 minute

Vremea până în 17 noiembrie: temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
jooble locuri de munca meserii
Actualitateacum 33 de minute

Cele mai bine plătite meserii despre care aproape nimeni nu vorbește – informații de la Jooble (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum 24 de ore

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

jooble locuri de munca meserii
Actualitateacum 33 de minute

Cele mai bine plătite meserii despre care aproape nimeni nu vorbește – informații de la Jooble (P)
Economieacum 44 de minute

ANAF a început să emită decizii de impunere cu sume ESTIMATE pentru firmele care întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 17 ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 4 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 14 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 22 de ore

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum 2 zile

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 54 de minute

Gândurile Reginei Maria – Flowers of Blessing, la Liceul de Arte ”Regina Maria Alba Iulia
Educațieacum 13 ore

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Mai mult din Educatie