FOTO: Cometa C/2025 A6 Lemmon, suprinsă de un fotograf. Când se va apropia cel mai mult de Pământ și cum va putea fi văzută

Cometa C/2025 A6 Lemmon a fost suprinsă de fotograful Levi Bagy în noaptea de 16 spre 17 octombrie, cu ajutorul unui aparat foto.

La 16 octombrie 2025, cometa a avut o magnitudine aparentă de aproximativ 5,0,[6] și a fost vizibilă cu binoclul la aproximativ 15 grade (aproximativ un pumn și jumătate) sub mânerul Carului Mare și la 2 grade de Cor Caroli.

Se va apropia cel mai mult de Pământ pe 21 octombrie 2025 și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber la 42 de grade de Soare după apusul soarelui.

Cometa a fost descoperită anul acesta.

”Astăzi despre comete… În această perioadă este vizibilă Cometa C/2025 A6 (Lemmon)” a scris Levi, pe contul său de Facebook.

C/2025 A6 (Lemmon) este o cometă neperiodică descoperită de Mount Lemmon Survey în imagini obținute pe 3 ianuarie 2025.

Are o perioadă orbitală de intrare de aproximativ 1.350 de ani și a trecut prin periheliu pe 8 noiembrie 2025, când s-a aflat la 0,53 UA (79 milioane de kilometri) de Soare.

Această trecere la periheliu a redus perioada orbitală la aproximativ 1.150 de ani.

Foto: Levi Bagy

