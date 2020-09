FOTO: Construcția centurii Alba Iulia Nord, în consultare publică. Proiectul de 8 milioane euro leagă DN74 de A10 prin Bărăbanț

După ce ani la rândul Cugirul a continuat să se dezvolte într-un ritm constant şi sigur, acum este pregătit să facă un pas major către modernizare. Datorită proiectelor cu fonduri europene accesate de către administraţia locală liberală şi cu viziune clară de dezvoltare pe care o avem pentru următorii 7 ani, ascensiunea localităţii de la poalele Drăganei ţine doar de experienţă şi profesionalism. Aflată în topul administraţiilor cu cele mai multe fonduri accesate în exerciţiul financiar 2014-2020 din Regiunea Centru, administraţia liberală va schimba Cugirul, făcând pasul spre era postindustrială, prin promovarea inovării şi tehnologiei digitale.

Urmează o perioadă importantă în care va trebui să dovedim că avem capacitatea de a implementa concomitent 16 proiecte de investiţii pe domenii diferite şi esenţiale. Nu este un lucru simplu pentru că este în joc o sumă de nouă ori mai mare decât bugetul de veniturii proprii al oraşului pe un an de zile, însă suntem o echipă responsabilă, serioasă care ştie ce are de făcut. Dacă în ultimii patru ani am demonstrat că SE POATE ca un oraş de talia Cugirului să acceseze 50 milioane de euro într-un singur exerciţiu financiar lansat de U.E, acum e momentul să arătăm că SE POATE ca aceste proiecte să devină investiţii utile şi necesare oamenilor din Cugir.

Pentru cei care se întreabă „de ce acum?”, pentru cei care minimalizează importanţa momentului, punând investiţiile în context electoral, le amintim că munca pentru accesarea fondurilor necesare realizării lor a început încă din 2016. A fost nevoie de zeci de studii de fezabilitate, documentații și proiecte tehnice, de etape de evaluare, de clarificări şi licitaţii publice. Aşadar, dacă până de curând cele 16 proiecte s-au aflat mai mult în faza de dezbatere, creând o oarecare nerăbdare în rândul opiniei publice, acest lucru se datorează procedurilor de durată privind accesarea fondurilor europene. Reamintim că în acelaşi ritm au evoluat lucrurile şi în cazul proiectelor implementate anterior pe care le-am depus în baza programelor lansate pe perioada 2007-2013 şi pe care le-am implementat în anii 2014-2016 (ex. Proiectul de modernizare a retelei de strazi: 1 Mai, str. Mihai Viteazu, str. Avram Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie 1989 şi str. Râul Mic din oraşul Cugir, precum şi str. Eroilor din localitatea Vinerea) .

Dincolo de aceste aspecte, ceea ce contează e că pentru prima dată în istoria post decembristă, Cugirul are posibilitatea financiară să modernizeze în acelaşi timp 46 de străzi, transportul public, iluminatul, toate școlile şi gradiniţele, învăţământul tehnic, sistemul de sănătate şi serviciile sociale. Cunoaşteţi deja proiectele noastre contractate pentru că le-am adus în atenţia publică în mod constant şi o vom continua să o facem pentru că nimic nu se poate realiza fără sprijinul oamenilor din oraş.

Ca primar al Cugirului ştiu că cetăţenii sunt cei care dau cele mai bune idei de strategie, de aceea viziunea de dezvoltare a echipei liberale din administraţia publică locală continuă conform aşteptărilor pe care oamenii le au. Deja lucrăm la proiectele pe care intenţionăm să le accesăm în următorul exerciţiu financiar al Uniunii Europene pentru 2020-2027, proiecte care au rezultat în urma discuţiilor cu cetăţenii şi în care vă asigur că, dacă nu toate, cu siguranţă majoritatea acestor aşteptări se regăsesc.

