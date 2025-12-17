FOTO: Dansatorii de la „Life is Dace” din Alba Iulia, rezultate remarcabile la Campionatul Național de Clase de la Reșița

Dansatorii clubului „Life is Dance” din Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național de Clase, desfășurat la Reșița, în perioada 13-14 decembrie.

„Am fost prezenți și în acest an la Campionatul de Clase, unde atât Life is Dance, cât și CSM Unirea au avut rezultate extraordinare!

Campionatul Național de Clase este competiția unde, în fiecare an, se stabilește ierarhia celor mai bune perechi la fiecare clasă valorică.

Este a doua competiție majoră ca nivel și importanță, după Campionatul Național pe Secțiuni, care a avut loc în martie.

Anul acesta, cele mai bune perechi din România s-au adunat la Reșița, în weekendul 13-14 decembrie, pentru a câștiga titlurile la clasa de dans de care aparțin!

Am avut și deosebita bucurie să avem două perechi într-o finală națională la aceeași categorie”, au transmis antrenorii Life is Dance.

Rezultate și categorii

Hobby 10-11 ani:

Locul 6 (finală) – Chelemen Cristian și Sara Popa

Hobby 12-13 ani:

Campioni Naționali – Theodor Tamas și Andra Popa

Locul 5 (în aceeași finală) – Tudor Daisa și Anastasia Sopterean

Locul 14 – Vlad Fechete și Anastasia Chelemen

Hobby 14-15 ani:

Locul 4 – Ionuț Bălău și Bianca Dinu

Clasa D Latino 16-18 ani:

Locul 4 – Eduard Hacicu și Daria Dănescu

Clasa C Standard 16-18 ani:

Locul 12 – Mihail Grapa și Alessia Guga Fodor

Clasa B Latino 19-35 ani:

Vicecampioni – Casian Crețu (Mirajul Dansului Sibiu) și Diana Dicu (Life is Dance)

Clasa A Latino 16-18 ani:

Campioni Naționali – Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea)

Foto: Life is Dance/Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News