Eveniment
FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Biroul Pregătire Profesională Alba a organizat joi, 9 octombrie, Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Rolul competiției a fost de a promova profesia de polițist și de a încuraja doritorii să facă parte din echipa Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
„Această profesie interesantă, palpitantă și dinamică oferă doritorilor posibilitatea de a fi, în permanență, în sprijinul cetățenilor”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
Au fost prezente echipele a șase licee din județ:
- Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
- Liceul Teoretic Teiuș
- Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
- Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
- Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
- Liceul Teoretic „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș
Clasamentul a fost următorul:
- locul 1 – echipa Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș
- locul 2 – echipa Liceului Teoretic Teiuș
- locul 3 – echipa Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni
Titlul de cel mai bun jucător a fost adjudecat de către David Comșa, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș.
Alexandru Golgoț de la Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni a fost desemnat golgheterul competiției, iar lui Cătălin Mărină de la Liceul Teoretic din Teiuș i-a revenit titlul de cel mai bun portar.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.