FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament

Biroul Pregătire Profesională Alba a organizat joi, 9 octombrie, Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Rolul competiției a fost de a promova profesia de polițist și de a încuraja doritorii să facă parte din echipa Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

„Această profesie interesantă, palpitantă și dinamică oferă doritorilor posibilitatea de a fi, în permanență, în sprijinul cetățenilor”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Au fost prezente echipele a șase licee din județ:

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

Liceul Teoretic Teiuș

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

Liceul Teoretic „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

Clasamentul a fost următorul:

locul 1 – echipa Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș

locul 2 – echipa Liceului Teoretic Teiuș

locul 3 – echipa Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni

Titlul de cel mai bun jucător a fost adjudecat de către David Comșa, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș.

Alexandru Golgoț de la Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni a fost desemnat golgheterul competiției, iar lui Cătălin Mărină de la Liceul Teoretic din Teiuș i-a revenit titlul de cel mai bun portar.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News