FOTO: Elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș, în vizită la un schimb de bune practici în Ankara, Turcia

Elevi de la specializarea fotbal masculin, grupa valorică A, a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș au efectuat în perioada 7-12 decembrie o vizită la un schimb de bune practici în Ankara, Turcia.

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș este școală parteneră în proiectul Erasmus+, „Pass, Attack, Shoot, Score!”, un parteneriat de educație școlară pentru licee cu program sportiv din Turcia, România și Bulgaria și o școală profesională de medicină veterinară din Bulgaria.

„A doua mobilitate din cadrul proiectului are loc săptămâna aceasta, în Ankara, Turcia, în perioada 7-12 decembrie 2025, la care au participat câte 10-11 elevi din fiecare școală parteneră, însoțite de coordonatorii proiectului și de doi antrenori de fotbal”, precizat prof. Popa Diane, coordonator din partea Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

De la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș au participat: Oancea Doru, în calitate de director și antrenor al echipei de fotbal, cu licență UEFA; Popa Seviștean Daniel, în calitate de antrenor de fotbal, cu licență UEFA și Popa Diane, coordonator proiecte europene.

Elevii selectați pentru această mobilitate sunt: Cristea Mario, Codrea Nicolas, Davel Roberto, Dragosin Ștefan, Fulea Raul Nicolae, Hada Lukas, Moise Luca, Ursu Alexandru, Ursu Raul Andrei, Vlad Eric Sebastian, Popa Samir.

Al doilea partener al proiectului, Genclerbirliği Spor Lisesi din Ankara, Turcia, a găzduit al doilea schimb intercultural și de bune practici, săptămâna aceasta.

Schimbul din domeniul sportului, în special fotbal, s-a concretizat în 9, 10 și 12 decembrie 2025, printr-un meci amical dintre Liceul „Genclerbirligi” și Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

A treia și ultima mobilitate din cadrul acestui parteneriat se va desfășura la începutul lunii iunie la Sebeș, în România când se vor desfășura alte două-trei meciuri amicale, vizite culturale, activități lingvistice, se va lua interviu unei vedete din lumea fotbalului/handbalului și se vor face competiții pentru recunoașterea unor imnuri ale unor echipe de fotbal celebre.