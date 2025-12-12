Connect with us

Eveniment

FOTO: Elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș, în vizită la un schimb de bune practici în Ankara, Turcia

Publicat

acum 44 de secunde

Elevi de la specializarea fotbal masculin, grupa valorică A, a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș au efectuat în perioada 7-12 decembrie o vizită la un schimb de bune practici în Ankara, Turcia.

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș este școală parteneră în proiectul Erasmus+, „Pass, Attack, Shoot, Score!”, un parteneriat de educație școlară pentru licee cu program sportiv din Turcia, România și Bulgaria și o școală profesională de medicină veterinară din Bulgaria.

„A doua mobilitate din cadrul proiectului are loc săptămâna aceasta, în Ankara, Turcia, în perioada 7-12 decembrie 2025, la care au participat câte 10-11 elevi din fiecare școală parteneră, însoțite de coordonatorii proiectului și de doi antrenori de fotbal”, precizat prof. Popa Diane, coordonator din partea Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

De la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș au participat: Oancea Doru, în calitate de director și antrenor al echipei de fotbal, cu licență UEFA; Popa Seviștean Daniel, în calitate de antrenor de fotbal, cu licență UEFA și Popa Diane, coordonator proiecte europene.

Elevii selectați pentru această mobilitate sunt: Cristea Mario, Codrea Nicolas, Davel Roberto, Dragosin Ștefan, Fulea Raul Nicolae, Hada Lukas, Moise Luca, Ursu Alexandru, Ursu Raul Andrei, Vlad Eric Sebastian, Popa Samir.

Al doilea partener al proiectului, Genclerbirliği Spor Lisesi din Ankara, Turcia, a găzduit al doilea schimb intercultural și de bune practici, săptămâna aceasta.

Schimbul din domeniul sportului, în special fotbal, s-a concretizat în 9, 10 și 12 decembrie 2025, printr-un meci amical dintre Liceul „Genclerbirligi” și Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

A treia și ultima mobilitate din cadrul acestui parteneriat se va desfășura la începutul lunii iunie la Sebeș, în România când se vor desfășura alte două-trei meciuri amicale, vizite culturale, activități lingvistice, se va lua interviu unei vedete din lumea fotbalului/handbalului și se vor face competiții pentru recunoașterea unor imnuri ale unor echipe de fotbal celebre.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 45 de secunde

FOTO: Elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș, în vizită la un schimb de bune practici în Ankara, Turcia
Evenimentacum 31 de minute

Expoziție documentară "Elena Pogan la centenar", la Biblioteca Județeană Alba. Omagiu adus profesoarei care a dat viață tulnicului
Evenimentacum O oră

FOTO-VIDEO: AVARIE la rețeaua de apă, în zona Stadion din Alba Iulia. Alimentarea locuitorilor din zonă, întreruptă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS
Economieacum 6 ore

Amenzi de peste 3 milioane lei date de Antifrauda ANAF după control la firme de ridesharing. Măsuri dispuse
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 8 ore

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum o zi

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Evenimentacum 5 ore

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj, de autoritățile de sănătate. Ce măsuri sunt luate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 23 de ore

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie