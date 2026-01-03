Ce măsuri au fost adoptate în regim de urgență, la nivelul județului Alba, după ninsorile abundente din ultimele ore

O serie de măsuri au fost luate la nivelul județului Alba pentru a asigura nevoile de bază ale locuitorilor din zonele care au fost afectate de ninsorile abundente din ultimele ore.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, a avut loc o ședință de urgență făcută cu toate instituțiile din teritoriu. Reprezentanții ISU Alba au detaliat ce măsuri au fost luate și ce instituții se vor asigura că vor fi implementate.

Autoritățile au dispus monitorizarea persoanelor vulnerabile, asigurarea transportului către unități medicale, suplimentarea echipelor de intervenție pentru remedierea avariilor la rețeaua electrică și punerea la dispoziție a generatoarelor electrice necesare.

De asemenea, se intervine pentru menținerea drumurilor în stare de practicabilitate, monitorizarea cursurilor de apă și sprijinirea refacerii alimentării cu energie electrică prin degajarea copacilor căzuți.

Ce măsuri au fost adoptate

monitorizarea permanentă a persoanelor dializate, a femeilor gravide și a bolnavilor cronici, pentru asigurarea transportului acestora spre centrele de dializă sau unitățile spitalicești, la nevoie sau preventiv, după caz;

solicitarea de personal de către DEER – Sucursala Alba, de la județele limitrofe, pentru suplimentarea echipajelor de intervenție în vederea reluării alimentării cu energie electrică în zonele afectate;

Se duc generatoare în zonele afectate

ISU Alba a pus la dispoziție operatorului de distribuție de energie electrică un număr de 8 generatoare, 2 de mare putere (450 KVA, 250 KVA) și 6 de putere mică (10 KW), care vor fi folosite pentru alimentarea unor puncte de transformare vulnerabile, precum și a instalațiilor de pompare și tratare a apei. La nevoie, ISU Alba va solicita UAT-urilor, precum și județelor limitrofe, suplimentarea cu generatoare electrice;

asigurarea, de către APA CTTA SA, a transportului de apă potabilă, la nevoie, iar de către ISU Alba, a transportului de apă menajeră;

continuarea operaționalizării întregii tehnici de intervenție a SDN Alba, DJ Alba și SVSU de la toate UAT-urile, pentru intervenția susținută în vederea menținerii în stare de practicabilitate a drumurilor aflate în competență;

monitorizarea cursurilor de apă de către SGA Alba, în vederea identificării zăpoarelor, creșterii debitelor de apă sau a altor situații din competență, care vor fi transmise operativ pentru luarea măsurilor ce se impun;

Instituțiile lucrează pentru repararea rețelei electrice

Direcția Silvică Alba și Garda Forestieră Județeană Alba vor sprijini intervenția de repunere a rețelei electrice în funcționare, prin tăierea copacilor căzuți și a celor aflați în pericol de cădere, degajarea și asigurarea accesului echipelor de intervenție;

la nivelul ISU Alba, grupa operativă rămâne activă, iar la nivelul subunităților operative a fost suplimentat personalul din tura liberă, pentru a fi în măsură să intervină în cazul producerii unor situații de urgență;

situația hidro-meteorologică înregistrată va fi monitorizată la nivelul fiecărui UAT vizat, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie dispuse măsuri operative atât la nivelul CJSU Alba, cât și la nivelul CLSU;

s-a dispus operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, cu reprezentanți din partea Instituției Prefectului – Județul Alba, ISU Alba, IPJ Alba, IJJ Alba, DSP Alba, APA CTTA SA, DEER – Sucursala Alba, SDN Alba, Secția Drumuri Naționale Alba, Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene Alba, Centrul de Întreținere și Coordonare – Autostrada A1 și A10, precum și Centrul Operațiuni Alba – Orange România Communication SA;

Ce face poliția din județ

atenționarea populației din zonele vulnerabile sau expuse riscului de producere a situațiilor de urgență, de către fiecare UAT, prin grija primarilor și a SVSU;

IPJ Alba va lua măsuri pentru dispunerea, la nevoie, de restricții temporare, parțiale sau totale de circulație pe drumurile publice, în scopul desfășurării lucrărilor necesare pentru împrăștierea materialului antiderapant sau de deszăpezire ori pentru evitarea ambuteiajelor rutiere;

unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu IJJ Alba, prin posturile de jandarmerie montană, și Salvamont Alba, prin echipele proprii, vor transmite informări operatorilor din turism și vor recomanda evitarea deplasărilor în zonele afectate, precum și analizarea posibilității de sistare temporară a instalațiilor de transport pe cablu, acolo unde situația o impune;

pregătirea pentru intervenție a SVSU și a utilajelor și mijloacelor avute la dispoziție pe plan local.

Cod Galben pentru următoarele două zile

De asemenea, de sâmbătă seara 3 ianuarie 2026, începând cu ora 22.00 și până luni 5 ianuarie 2026, ora 20.00, întreg județul Alba se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice de Cod Galben, care vizează precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula cantități de 30–50 l/mp, local depunându-se strat de zăpadă de 30–40 cm la munte și de 10–25 cm în zonele joase de relief.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70–85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News