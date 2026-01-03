Connect with us

VIDEO: Ce spune Claudiu Nemeș, director în Primăria Alba Iulia despre deszăpezirea din oraș. Ce reclamații spune că au fost

Publicat

acum 2 ore

Străzile din Alba Iulia au fost pline de zăpadă sâmbătă dimineața, 3 ianuarie 2026, după ninsorile abundente de pe timpul nopții. La fel ca și străzile și mare parte dintre trotuare au fost acaparate de zăpadă. 

Automat în mediul online au apărut primele reclamații și comentarii în care locuitorii orașului au spus că reprezentanții primăriei nu au pus în funcțiune utilajele de deszăpezire. 

Mare parte dintre locuitorii orașului reclamă faptul că la primele ore ale dimineții pe străzi nu s-ar fi aflat nici un utilaj de deszăpezire. De asemenea aceștia spun că pe unele străzi mai mici se circulă cu dificultate din cauza zăpezii și că încă nu și-au făcut apariția utilajele de deszăpezire.

În replică, Claudiu Nemeș, director în cadrul Primăriei Alba Iulia și cel care coordonează serviciul care trebuie să se ocupe cu deszăpezirea străzilor, spune că au fost utilaje și pe timpul nopții la lucru.

YouTube video

”În această dimineață se intervine pe drumurile municipiului Alba Iulia cu trei pluguri și trei autoutilitare pentru a împrăștia materiale antiderapante, cu prioritate pe drumurile principale și pe traseele de autobuz. Ulterior, drumurile secundare din municipiul Alba Iulia vor fi și ele eliberate de zăpadă, urmând să fie împrăștiate materiale antiderapante.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Cum arată străzile din Alba Iulia după ninsoarea de vineri spre sâmbătă. Cum au acționat autoritățile pentru deszăpezire

Până în acest moment au fost împrăștiate aproximativ 170 de tone de materiale antiderapante.

Ne continuăm activitatea, iar în prezent se intervine și pe satele aparținătoare. Suntem cu toate efectivele la lucru și încercăm să eliberăm toate zonele cu probleme. Până în acest moment a fost înregistrată o singură reclamație, respectiv o situație în care un autobuz a fost blocat, însă s-a intervenit în cel mai scurt timp și acesta a fost deblocat”, a declarat Nemeș, pentru alba24.ro.

  1. Raul Z

    sâmbătă, 03.01.2026 at 12:49

    Minciunii !!! Nu a fost nici un utilaj pe străzile orașului , e zăpadă de 20-27cm , trebuie să mergem ca pietoni pe urmele unde o circula mașinile .... Nu mai plătiți taxele ca fură banii și ne mint ...

  2. Raul Z

    sâmbătă, 03.01.2026 at 12:51

    Pentru ce plătim taxele ? Nu faceți nimic doar furați din banii publici , nu mai plătim taxele să nu mai aveți de unde fura !!!!

  3. Elena

    sâmbătă, 03.01.2026 at 12:55

    Toata noaptea nu a fost nici o masina de dezapezire in oras, numai spre dimineata. Iarasi v-a luat prin surprindere. Nu ati stiut ca o sa ninga sau ati fost plecati in marele concediu de sarbatori, doar sunteti bugetari, salariile o sa va vina ca doar ati marit impozitele ca n-o sa mai putem sa le platim.

