VIDEO: Ce spune Claudiu Nemeș, director în Primăria Alba Iulia despre deszăpezirea din oraș. Ce reclamații spune că au fost

Străzile din Alba Iulia au fost pline de zăpadă sâmbătă dimineața, 3 ianuarie 2026, după ninsorile abundente de pe timpul nopții. La fel ca și străzile și mare parte dintre trotuare au fost acaparate de zăpadă.

Automat în mediul online au apărut primele reclamații și comentarii în care locuitorii orașului au spus că reprezentanții primăriei nu au pus în funcțiune utilajele de deszăpezire.

Mare parte dintre locuitorii orașului reclamă faptul că la primele ore ale dimineții pe străzi nu s-ar fi aflat nici un utilaj de deszăpezire. De asemenea aceștia spun că pe unele străzi mai mici se circulă cu dificultate din cauza zăpezii și că încă nu și-au făcut apariția utilajele de deszăpezire.

În replică, Claudiu Nemeș, director în cadrul Primăriei Alba Iulia și cel care coordonează serviciul care trebuie să se ocupe cu deszăpezirea străzilor, spune că au fost utilaje și pe timpul nopții la lucru.

”În această dimineață se intervine pe drumurile municipiului Alba Iulia cu trei pluguri și trei autoutilitare pentru a împrăștia materiale antiderapante, cu prioritate pe drumurile principale și pe traseele de autobuz. Ulterior, drumurile secundare din municipiul Alba Iulia vor fi și ele eliberate de zăpadă, urmând să fie împrăștiate materiale antiderapante.

Până în acest moment au fost împrăștiate aproximativ 170 de tone de materiale antiderapante.

Ne continuăm activitatea, iar în prezent se intervine și pe satele aparținătoare. Suntem cu toate efectivele la lucru și încercăm să eliberăm toate zonele cu probleme. Până în acest moment a fost înregistrată o singură reclamație, respectiv o situație în care un autobuz a fost blocat, însă s-a intervenit în cel mai scurt timp și acesta a fost deblocat”, a declarat Nemeș, pentru alba24.ro.

