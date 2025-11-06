Eveniment
FOTO: INCENDIU la Câmpeni: Un bar din oraș a fost cuprins de flăcări
Un incendiu a izbucnit joi, 6 noiembrie, înjurul orei 10.40, pe strada Zărandului, din Câmpeni.
Din primele informații un bar ar fi fost cuprins de flăcări. Reprezentanții ISU Alba au comunicat că incendiul se manifestă cu degajare mare de fum.
La fața locului intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale de stingere, și un echipaj de prim ajutor.
Misiunea pompierilor este în dinamică.
Știre în curs de actualizare.
20 de persoane s-au autoevacuat
UPDATE 11.05: Reprezentanții ISU Alba au comunicat că până la sosirea pompierilor, din interiorul clădirii s-au autoevacutat aproximativ 20 de persoane.
Pompierii lucrează pentru stingerea focului în totalitate.
