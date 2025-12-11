Connect with us

FOTO: Inter-Art Aiud, premieră mondială la sediul ONU din New York. Cele 193 de state membre, reprezentate într-o expoziție

Publicat

acum 51 de secunde

Fundația „Inter-Art” Aiud a marcat o premieră mondială la Sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Pentru prima dată în istorie, toate cele 193 de state membre sunt reprezentate într-o singură expoziție.

Expoziția „Națiunile Unite – 80 de ani pentru libertate și pace” a fost inaugurată marți, 9 decembrie 2025, la ora 18:00, la Sediul ONU din New York, în parteneriat cu Misiunea Permanentă a Republicii Gambia pe lângă ONU, potrivit reprezentanților Inter-Art.

În cadrul expoziției, cuvântul de deschidere a fost susținut de E.S. dl. Lamin B. Dibba, ambasadorul Republicii Gambia la ONU.

De asemenea, expoziția a fost prezentată de Stefan Balog, inițiatorul și curatorul proiectului.

Expoziția este proiectul vieții lui Stefan Balog

„În cei 30 de ani de existență, Fundația Inter-Art a făcut tot posibilul să demonstreze că arta și cultura unei națiuni sunt cel mai bun ambasador al său.

A expune pentru a cincea oară aici, la sediul ONU, cel mai important loc de pe planetă, este ceva special pentru noi.

Ceea ce oferim de data aceasta este unic, deoarece aspectul cultural al fiecărei națiuni este dovada identității sale.

Din punctul meu de vedere, consider această expoziție proiectul vieții mele, la care am lucrat timp de 15 ani din dorința de a realiza ceva ce nu a mai fost realizat până acum.

Rezultatul arată foarte clar că nimic nu a fost în zadar. Această expoziție este un moment istoric, nu doar o premieră mondială.

Cadoul nostru aniversar este respectul pentru cele 193 de națiuni care se exprimă prin artiștii lor pentru speranța unui viitor mai bun în construirea căruia ONU are un rol decisiv”, a precizat Stefan Balog.

Au fost prezenți la vernisaj ambasadori și viceambasadori ONU, reprezentand: Bangladesh, Belgia, Egipt, Gambia, Gabon, Georgia, Guinea, Irlanda, Luxemburg, Kazakhstan dar si artiștii: Aristophane Tsinga Massala (Gabon), Viktor Anghius Locker (Germania), Rich Dethlefsen (Danemarca), Blazena Miroslava Karkus, Gheorghe Munteanu, Stefan Balog, Zoltan Balog (România).

Totodată, din partea Inter-Art, la ONU au fost prezenți: Stefan Balog (președinte), Zoltan Balog (vicepreședinte) și Ioan Hădărig (director artistic).

Foto: Zoltan Balog

