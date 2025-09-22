Connect with us

FOTO: Ion Caramitru, între poze și amintiri, la Alba Iulia. Expoziție cu fotografii din viața actorului, pe scenă și în afara ei

acum 4 ore

Ion Caramitru: Un nume care nu mai are nevoie de o prezentare. La fel cum o expoziție de fotografie dedicată actorului nu mai are nevoie de un alt titlu: Ion Caramitru este de ajuns. 

Deși Ion Caramitru nu mai este printre noi, poveste sa merge mai departe, prin amintirile de pe scenă, care fie au rămas în memoria celor ce l-au văzut, sau prin poze. 

Deoarece pozele sunt nemuritoare. Iar asta spune expoziția de la Alba Iulia care a fost vernisată duminică 21 septembrie, în interiorul Consiliului Județean Alba.

Nu este o expoziție clasică, ci una inedită. După cum spun și organizatorii este una care accentuează dimensiunea poetică și misterioasă a universului omului de cultură Ion Caramitru.

Fotografiile care surprind instantanee din viața pe scenă, dar și în afara ei, 54 la număr sunt suspendate în aer, pentru a sugera imponderabilitatea și efemerul artei.

Până în data de 4 octombrie expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 10:00 – 16:00.

Evenimentul de duminică a deschis seria activităților în cadrul atelierului de poetică teatrală ”Ion Caramitru”, un proiect UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Proiectul va avea loc în perioada 22-28 septembrie și va aduce împreună 11 tineri actori de teatru și film din întreaga țară, deja validați de colaborările cu cei mai importanți regizori – Oana Predescu, Oana Jindiceanu, Cosmina Olariu, Mălina Lazăr, Laura Gabriela Oana, Mihai Munteniţă, Mihai Niţu, Iustinian Turcu, Dragoș Ioniţă, Iosif Paştina și Iulian Costea.

Atelier de poetrică teatrală susținut de Marcel Iureș

Aceștia vor lucra sub îndrumarea a doi mentori de excepție: Marcel Iureș, un actor fascinant, recunoscut pentru subtilitatea descifrării textului teatral și Marina Constantinescu, critic de teatru, scriitoare și realizatoare TV, un filolog de marcă și un reper de rigoare. Sub îndrumarea lor, artiștii vor explora forța Sonetelor lui Shakespeare și puterea rostirii poetice, pentru a regăsi o cale de cunoaștere și de comunicare.

Ion Caramitru este personalitatea care a dăruit teatrului românesc strălucirea rostirii poetice. Acest proiect continuă preocuparea-i pentru arta poetică teatrală și pentru cercetarea profundă a textului, a cuvântului.

